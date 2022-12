Estudante de medicina nega caso com Thiago Silva e envia email para a esposa do jogador

A estudante de medicina, Thaiane Kneip, apontada como amante do jogador Thiago Silva, usou as redes sociais neste sábado (10) para falar que não tem nenhum tipo de envolvimento com o jogador e quem nem o conhece. Ela disse que esse assunto surgiu há um certo tempo e que mesmo negando em vários momentos as pessoas ainda retomam o caso extraconjugal que não existiu.

“Mentira totalmente sem fundamento. Associaram minha foto com uma pessoa que vocês buscam erros, mas nunca encontram. Essa história começou anos atrás, eu desmenti, mas não adiantou. O vídeo que vocês tão vendo não tem a ver com o Thiago Silva. Eu não o conheço. Nada da minha vida tem a ver com ele, somente a camisa, que eu e uma amiga compramos pra assistir a Copa América, na época”, afirmou.

Thaiane Kneip disse que chegou a enviar uma email para a esposa do jogador como forma de esclarecer toda a confusão.

“Enviei um e-mail para esposa do Thiago que era a única que merecia uma explicação”.