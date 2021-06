Thiago Silva e Giroud ampliam seus contratos com o Chelsea

Após a extensão com Thomas Tuchel, o zagueiro Thiago Silva e o atacante Olivier Giroud ampliaram seus contratos com o Chelsea até 2022. O clube optou por ativar a cláusula de renovação automática com os dois jogadores que foram importantes ao longo da temporada.

- Quando trouxemos Thiago Silva, sabíamos que estávamos adicionando um atleta de classe mundial para o elenco. Ele mostrou ao Chelsea sua imensa qualidade ao longo da temporada e tem grande influência dentro e fora do campo para a gente - disse Marina Granovskaia, dirigente do clube inglês.

> Veja a tabela da EurocopaJá Giroud teve sua cláusula de renovação ativada ainda em abril. Nos últimos dias, houve especulações sobre uma possível transferência do centroavante para o Milan, mas sua renovação pode dificultar a movimentação da equipe italiana no mercado.

Apesar das renovações, o Chelsea e o técnico Thomas Tuchel já pensam na próxima temporada. O alemão busca reforços em quatro posições, enquanto alguns jogadores não devem fazer parte do plantel em 2021/2022 nos Blues.