Estrutura do Lollapalooza despenca e deixa um ferido; vídeo

Uma estrutura metálica do estande da Chevrolet Onix despencou e deixou uma pessoa ferida no Autódromo de Interlagos, na tarde desta sexta-feira (25), primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2022. O Splash, do Uol, confirmou com o Corpo de Bombeiro que um menino foi atingido e teve que ser hospitalizado, mas uma moça também aparece com curativos no ombro em vídeo que circula nas redes sociais.

O acidente ocorreu após a chuva e o vento fortes que atingiram o autódromo e deixou o piso do local com uma fina camada de água empoçada. Após o acidente, os organizadores afastaram o público, retiraram a estrutura e isolaram o local.

VEJA MAIS

O principal palco do festival, o Budweiser, foi menos afetado pelo mau tempo, apesar de uma enorme placa metálica de uma das laterais ter sido derrubada sem atingir ninguém. A organização do festival faz os reparos no local, mas ainda não comentou o acidente, assim como a Chevrolet.