Estreia a terceira temporada de 'Heartstopper' na Netflix; confira o trailer

A terceira temporada de Heartstopper estreou na Netflix nesta quinta-feira (3). Com oito novos episódios, a trama continua a explorar o relacionamento de Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor), agora com temas mais profundos que envolvem os desafios enfrentados pelos jovens LGBTQIA+.

Nesta nova fase, Charlie e Nick se encontram prontos para dar o próximo passo em seu relacionamento, mas também enfrentam o maior teste até então. A produção é estrelada por Kit Connor e Joe Locke, que continuam no comando dos papéis principais, e traz novidades no elenco, como Eddie Marsan (Back to Black), Hayley Atwell (Capitão América: O Primeiro Vingador) e Jonathan Bailey (Bridgerton).

A série, que é baseada na história em quadrinhos homônima de Alice Oseman, evolui a partir de uma amizade improvável entre dois adolescentes muito diferentes – Charlie, um jovem reservado, e Nick, um popular jogador de rugby – que se transforma em uma história de amor.

Nesta temporada, alguns dos personagens mais velhos completam 16 anos e começam a lidar com questões mais maduras, como o início da vida sexual. Em poucas horas após o lançamento, a série alcançou 100% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Sucesso no streaming e nos livros

Heartstopper não é apenas um sucesso nas telas, mas também nas livrarias. Baseada na série de graphic novels de Alice Oseman, a trama já quebrou recordes de vendas.

Charlie Spring (Joe Locke) e Nick Nelson (Kit Connor) na 3ª temporada. (Divulgação/Netflix)

A primeira temporada adaptou o volume 1, "Heartstopper: Dois garotos, um encontro", e parte do volume 2, "Heartstopper: Minha pessoa favorita". A segunda temporada, lançada em 2023, seguiu o volume 3, "Heartstopper: Um passo adiante". Já a nova temporada foca na adaptação do volume 4, "Heartstopper: De mãos dadas", onde o relacionamento de Charlie e Nick passa por um teste de força.

Após o fenômeno da primeira temporada, que atingiu o top 10 em 54 países, a série foi renovada para mais duas temporadas quase imediatamente. Agora, com a chegada da terceira parte, os fãs podem maratonar os episódios, que têm em média 35 minutos cada. A terceira temporada de Heartstopper já está disponível para streaming na Netflix.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)