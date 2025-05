Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor: 'provação muito forte'

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, publicou em seu Instagram uma atualização sobre o estado de saúde do cantor. Na última semana, ele deu entrada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital Barra DOr, no Rio de Janeiro, com pneumonia.

"Oi, minha gente. Estou passando aqui para trazer notícias do Arlindão e também para agradecer aos amigos, aos fãs desse mundão todo aí de meu Deus, e dizer que ele está se recuperando e, mais uma vez, passamos por uma provação muito forte, e que definitivamente eu não conheço ninguém tão forte, com tanta vontade de viver como o Arlindo", declarou.

"Por muito menos qualquer um de nós não teria aguentado o que ele aguenta. A missão dele, esse espírito de Arlindo Cruz, é de uma força e de uma potência que os meus olhos não conseguem alcançar", disse

Na publicação, Babi garante que Arlindo está se recuperando bem e que as melhoras em sua saúde são visíveis. Ela ainda agradece à equipe que tem cuidado do artista, e fala da importância do SUS e do plano de saúde.

"Queria dizer da importância que é se ter um plano de saúde para poder ter um atendimento com qualidade, agradecer ao Samu pelo atendimento que nos socorreu com tanta rapidez e expertise. Muito obrigada."

Aos 66 anos, Arlindo está internado desde a última segunda-feira, 28. Ele enfrenta sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico desde 2017, vive com traqueostomia e é alimentado por gastrostomia.

Ao fim do vídeo, Babi pede para que fãs e amigos continuem torcendo por Arlindo. "Vamos continuar com as orações. Força, fé e foco na vida. Saúde para todos."