Em reality, filha de Arlindo Cruz choca ao revelar valor do convênio médico do sambista

Flora Cruz, uma das participantes de A Fazenda 2024, fez uma revelação em realiry. Em uma conversa com os colegas de confinamento, ela falou sobre o drama que enfrenta junto com sua a família para cuidar de seu pai, Arlindo Cruz.

De acordo com a peoa, o convênio médico do sambista, custa R$ 30 mil por mês.

Arlindo sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) há sete anos. Na época, o artista enfrentou um longo período de internação e foi submetido a 17 cirurgias. Atualmente, ele lida com as sequelas da doença e tem dificuldade para se comunicação.

"Até os 12 anos, eu era dondoca. Tinha motorista, tinha babá, tinha tudo. Quando eu tive que arregaçar as mangas e enfrentar a realidade da vida, graças a Deus, a realidade sempre foi muito nua e crua na minha casa", lembrou Flora Cruz.

"Eu conheci os dois mundos e fui do Céu ao Inferno. Antes de perder tudo, minha realidade de vida sempre foi perto da realidade da minha família", disse.

Flora disse em outra ocasião Camila Moura que Arlindo recebe apenas o dinheiro dos direitos autorais de suas obras: "O show caiu, tinha processo judicial, ele fez cinco cirurgias na cabeça, muita coisa o plano de saúde não paga... São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde, só que ele não canta mais. O dinheiro de direito autoral é pra pra cuidar da saúde do meu pai".

A filha do sambista disse que ele também convive com uma doença autoimune, é traqueostomizado e tem gastrostomia (GTT), o que faz com que ele se alimente por uma sonda.