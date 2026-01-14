Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo 'K-pop e as Guerreiras Mágicas' chega a Belém inspirado em fenômeno global

Apresentações acontecem no domingo, 18 de janeiro, em duas sessões no Teatro IT Center

Hannah Franco
fonte

Adaptação de sucesso mundial, “K-pop e as Guerreiras Mágicas” desembarca em Belém (Divulgação)

Belém recebe neste domingo (18/1) o espetáculo “K-pop e as Guerreiras Mágicas”, produção infantil/familiar que vem conquistando crianças, adolescentes e adultos em diversas cidades do país. As apresentações acontecem em duas sessões no Teatro IT Center, com classificação livre.

Inspirado no filme de sucesso da Netflix "Guerreiras do K-Pop", que se tornou febre mundial, o espetáculo leva aos palcos uma adaptação teatral repleta de música, dança e fantasia. A história acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, jovens que usam poderes mágicos e suas vozes para proteger o mundo de criaturas sombrias, enfrentando rivais como os Saja Boys.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Fafá de Belém celebra raízes paraenses em novo espetáculo musical biográfico]]

image ‘Urutau-Cinza Verde-Mata’ estreia na Capela do MEP e percorre espaços culturais de Belém e Colares
Espetáculo articula corpo, memória e ancestralidade amazônica em apresentações gratuitas

Misturando o universo do K-pop com elementos de fantasia, a montagem brasileira aposta em coreografias, figurinos coloridos e efeitos cênicos para criar uma experiência imersiva. A narrativa destaca valores como amizade, coragem, união e talento, tornando o espetáculo uma opção de lazer para toda a família.

O sucesso do enredo reflete o impacto do filme original, que projetou as bandas fictícias Huntr/X e Saja Boys ao topo das paradas musicais, superando até grandes nomes do K-pop mundial. Nos palcos, a adaptação mantém essa energia vibrante, celebrando a cultura coreana e o poder da música como ferramenta de transformação.

image Espetáculo de K-pop chega a Belém com sessões para toda a família. (Reprodução/Netflix)

Serviço

K-pop e as Guerreiras Mágicas

Data: Domingo, 18 de janeiro

Local: Teatro IT Center – Av. Senador Lemos, nº 3153

Horários: 16h e 18h

Classificação: Livre

Ingressos:

  • Meia (crianças, professores e idosos): R$ 50
  • Solidário – lote promocional antecipado (adulto): R$ 70 + 1 kg de alimento

Compras pelo site IngressoMix.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

K-Pop

guerreiras do k-pop

espetáculo em Belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SAÚDE

BBB 26: Henri Castelli foi para hospital após passar mal durante a Prova do Líder

Ainda não se tem o diagnóstico certo do ator. Globo confirmou que Castelli foi encaminhado para realização de exames

14.01.26 13h02

VARIEDADES

Carnaval é feriado? Descubra quem tem direito à folga no período e as regras

Em 2026, o carnaval será celebrado nos dias 16, 17 e 18 de fevereiro

14.01.26 11h13

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

DISPUTA

Quarto Branco do BBB 26 completa mais de 33 horas de duração com oito candidatos na disputa

Ricardinho foi o primeiro a desistir do Quarto Branco ao acionar o botão vermelho

14.01.26 8h50

MAIS LIDAS EM CULTURA

Esquentou a web

BBB 26: Web relembra vídeo de Jonas Sulzbach '22cm' após troca de sunga viralizar

Veterano do reality, modelo chama atenção do público logo na estreia do BBB 26 após cena íntima viralizar e gerar enxurrada de comentários nas redes sociais.

13.01.26 15h13

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

BBB

BBB26: fala de Solange Couto gera polêmica e filha sai em defesa da atriz nas redes; confira

A partir da fala, internautas também passaram a associar Solange Couto a um suposto alinhamento com a direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

14.01.26 9h14

SAÚDE

Durante Prova do Líder, Henri Castelli precisa de atendimento médico por situação grave

Mal estar ocorreu após 10 horas do início da dinâmica

14.01.26 9h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda