Espetáculo 'K-pop e as Guerreiras Mágicas' chega a Belém inspirado em fenômeno global

Belém recebe neste domingo (18/1) o espetáculo “K-pop e as Guerreiras Mágicas”, produção infantil/familiar que vem conquistando crianças, adolescentes e adultos em diversas cidades do país. As apresentações acontecem em duas sessões no Teatro IT Center, com classificação livre.

Inspirado no filme de sucesso da Netflix "Guerreiras do K-Pop", que se tornou febre mundial, o espetáculo leva aos palcos uma adaptação teatral repleta de música, dança e fantasia. A história acompanha Rumi, Mira e Zoey, integrantes do grupo Huntr/X, jovens que usam poderes mágicos e suas vozes para proteger o mundo de criaturas sombrias, enfrentando rivais como os Saja Boys.

Misturando o universo do K-pop com elementos de fantasia, a montagem brasileira aposta em coreografias, figurinos coloridos e efeitos cênicos para criar uma experiência imersiva. A narrativa destaca valores como amizade, coragem, união e talento, tornando o espetáculo uma opção de lazer para toda a família.

O sucesso do enredo reflete o impacto do filme original, que projetou as bandas fictícias Huntr/X e Saja Boys ao topo das paradas musicais, superando até grandes nomes do K-pop mundial. Nos palcos, a adaptação mantém essa energia vibrante, celebrando a cultura coreana e o poder da música como ferramenta de transformação.

Espetáculo de K-pop chega a Belém com sessões para toda a família. (Reprodução/Netflix)

Serviço

K-pop e as Guerreiras Mágicas

Data: Domingo, 18 de janeiro

Local: Teatro IT Center – Av. Senador Lemos, nº 3153

Horários: 16h e 18h

Classificação: Livre

Ingressos:

Meia (crianças, professores e idosos): R$ 50

Solidário – lote promocional antecipado (adulto): R$ 70 + 1 kg de alimento

Compras pelo site IngressoMix.com