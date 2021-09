Espetáculo infantil possibilita o acesso de comunidades bragantinas ao teatro

Realizado pela Correnteza Produções, o espetáculo de teatro infantil “Histórias de Quintal” é um monólogo escrito e protagonizado pelo ator bragantino Paulo César Jr. A encenação narra, de maneira lúdica, as brincadeiras, histórias e aventuras do personagem Juninho, um menino de 8 anos, que vê o seu quintal como um lugar no qual tudo é possível, dentro das pluralidades das infâncias na Amazônia contemporânea.

Selecionado no edital de teatro da Lei Adir Blanc Secult-PA, “Histórias de Quintal” tem como enredo as vivências de Juninho que, todos os dias, após a escola, entra em um mundo paralelo pelo portal da casa da árvore construída no seu quintal. Nas aventuras do menino pelo mundo “quintalesco”, ele vivencia diversas peripécias, tais como ajudar a Curupira High Tech, faz amizade com o Príncipe da Lua, explora as profundezas de um igarapé, participa de um baile de carnaval, sobe em árvores, roda pião e empina pipa. No olhar arteiro de Juninho, o igarapé, a floresta, o calor do sol, o céu estrelado e o vento que lhe ajuda a empinar sua pipa, tornam-se os cenários para os personagens das suas Histórias de Quintal.

A montagem estreará no dia 24 de setembro nos Campos de Cima, comunidade de Tracuateua-PA, às 18h, e seguirá em temporada presencial pelos dias 25, na Vila Que Era, e 26, na Praça da Bíblia na cidade de Bragança, às 17h30 e às 18h, respectivamente. A escolha por apresentar o espetáculo na cidade de Bragança e em comunidades próximas é alinhado aos objetivos da Correnteza Produções de possibilitar o acesso à obras artísticas na região. “Acredito no poder transformador da arte, e por isso sempre tento apresentar e desenvolver projetos que aconteçam na cidade, mas, principalmente nas comunidades e vilas que a circundam, unindo forças com os circuitos artísticos e culturais já existentes nas comunidades”, acrescenta Paulo que também assina a coordenação do projeto.

Com o intuito de trazer um ambiente com brincadeiras, danças e músicas que ressaltam a infância e sua vitalidade, o espetáculo tem como preparador corporal e coreógrafo Julius Silva, premiado como coreógrafo revelação no Dança Pará de 2018 e proprietário do Studio de dança Step By Step, parceiro presente nos trabalhos da Correnteza Produções, Julius ressalta que "o corpo da criança tem seu próprio movimento, dinâmicas e sutilezas, que foram exploradas nas coreografias e partituras que construímos para o espetáculo como maneira de chegar mais perto do público".

Pedro Olaia, diretor do espetáculo, conta que o processo de direção do trabalho foi repleto de trocas entre diretor e ator, no decorrer da montagem. Olaia destaca que buscou extrair diversas possibilidades corporais de Paulo César Jr. na construção do personagem Juninho. Com mais de 20 anos de carreira na cena artística paraense, trabalhando com teatro, performance e audiovisual nas cidades de Belém e de Bragança, onde reside atualmente, o diretor considera que o espetáculo é uma produção leve, bonita e cheia de sutileza presente nas histórias contadas ao longo da montagem e que são, ao mesmo tempo, muito profundas. “A busca de sair da zona de conforto é legal no trabalho de qualquer artista. E tem toda uma estrutura para isso, com a manipulação de bonecos, danças, músicas e o jogo de subidas e descidas que está presente na construção dramatúrgica do trabalho", diz o diretor.

Os figurinos, cenografias e bonecos são parte da visualidade de ”Histórias de Quintal”, que, de acordo com o artista Maurício Franco, é marcada pela subversão de objetos cênicos no decorrer do espetáculo, trazendo um ambiente lúdico que permeia a criatividade da infância. Integrante da cena artística desde a década de 1990, Franco, que também é artista plástico e performer residente em Belém, conta que parte das influências na concepção da visualidade do trabalho veio de semelhanças entre o espetáculo e as vivências que teve quando criança, como alguém que cresceu entre brincadeiras no grande quintal da casa onde morava na Ilha de Mosqueiro.

Além das apresentações, o projeto também realizará a oficina “Teatro infantil: as brincadeiras dos quintais da Amazônia”, que será ministrada nos dias 24 e 25 de setembro, nos Campos de Cima de Tracuateua e na Vila Que Era. “Durante a montagem do espetáculo revisitamos brincadeiras, jogos e histórias presentes na nossa infância amazônida, aliada a reflexões sobre a infância nos demais estados do Brasil para compor nossa dramaturgia e encenação as quais serão exploradas na oficina” destaca Paulo. A programação, voltada a crianças de 4 a 9 anos, visa proporcionar um ambiente criativo, no qual os participantes possam experimentar as brincadeiras tradicionais da amazônia, desenvolvendo a coordenação motora, a capacidade de comunicação, e estreitando suas relações com as manifestações culturais da região. Cada oficina conta com 15 vagas e terão duração de 2h.

Agende-se

Espetáculo infantil “Histórias de Quintal”

Duração: 60 min.

Quando: 24 a 26 de setembro

Onde: Campos de Cima, Vila Que Era, Bragança.

Horário: 18h

Classificação indicativa: Livre