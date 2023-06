Espetáculo 'Estrada de Ferro Belém-Bragança' está com venda de ingressos aberta

O espetáculo inédito do Grupo Experiência “Estrada de Ferro Belém-Bragança, nos trilhos da esperança” traz uma nova abordagem sobre um período histórico importante do Pará. Esse relevante período histórico no Estado resultou em impactos até hoje sentidos. O espetáculo será encenado no dia 16 e 17 de junho, no Teatro do Sesi, às 20h30. As vendas já estão abertas.

As novas gerações conhecedoras ou não dos impactos da estrada de ferro para a região poderão entender um pouco como esse transporte mudou e transformou o desenvolvimento do nordeste do Pará.

A estrada de ferro Belém-Bragança foi uma das vias mais importantes para o transporte de mercadorias, sobretudo produtos agrícolas, para Belém. A estrada foi construída com o objetivo de colonizar a extensão geográfica compreendida entre Belém e Bragança, no Nordeste paraense, o que ampliou o fluxo de imigrantes para a capital. Cidades como Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Isabel, Castanhal, Igarapé-Açú e Traquateua se expandiram a partir da construção da estrada de Ferro Belém – Bragança.

O criador e diretor do espetáculo Geraldo Salles conta que esse espetáculo era um sonho antigo. “A Estrada de Ferro Belém-Bragança é um sonho antigo meu. Desde que assisti a série Madeira-Mamore esperava contar a história não só da data de fundação da estrada, mas esperava contar da história durante a construção”, revelou o criador Geraldo Salles.