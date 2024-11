Espetáculo com pirotecnia marca chegada do Papai Noel em shopping de Belém

Nesta sexta-feira (15/11), feriado da Proclamação da República, o Shopping Bosque Grão-Pará promoverá mais um espetáculo que marca a abertura oficial do Natal com a presença do Papai Noel, em um evento repleto de magia e emoção. A “Parada Mágica do Noel” terá início às 17h no espaço Fantástico Park, que fica no estacionamento do shopping, com entrada gratuita.

Após a Parada Mágica acontece o Show do Noel, a partir das 18h no palco do Castelo Encantado, uma megaestrutura de 30 metros de altura. E na sequência, haverá a “Parada Natalina”, com a presença de personagens da época, música, danças e surpresas para todas as idades.

“A chegada do Noel do Bosque é, sem dúvida, um dos eventos mais aguardados e especiais do calendário do shopping. A cada ano buscamos inovar para tornar a experiência ainda mais marcante e especial para as famílias que vêm acompanhar a abertura oficial do nosso Natal. Este ano, vamos juntar duas grandes paixões do público: Papai Noel e Parque de Diversões. Temos certeza que será uma tarde mágica. O evento é gratuito e estão todos convidados”, diz Raphaella Rocha, gerente de marketing do Shopping Bosque Grão-Pará.

Ao final do show, uma animada bandinha de fanfarra conduzirá o público para o lançamento da decoração de Natal do shopping, que será transformado em um verdadeiro mundo encantado, com cenário e elementos que transportam os visitantes para um universo de encanto e magia, próprio da atmosfera natalina.

Serviço:

Espetáculo "Parada Mágica no Noel"

Quando? 15 de novembro

Que horas? A partir das 17h

Onde? Estacionamento do Shopping Bosque, dentro do Fantástico Park

Durante o evento, para aproveitar os brinquedos do parque, será necessário adquirir os ingressos disponíveis na bilheteria, tanto para bilhete único quanto para passaporte.