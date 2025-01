Espetáculo com a cantora Alba Mariah celebra Belém com música e reflexões históricas

No mês do aniversário de Belém, a cantora Alba Mariah apresenta o espetáculo “Belém: História, Música e Memória”, que propõe uma reflexão histórico-musical sobre os 409 anos de formação cultural e social da cidade. A apresentação será realizada na próxima quinta-feira (30), às 20h, no Teatro Margarida Schivasappa, localizado no bairro Batista Campos. Os ingressos estão disponíveis para compra no Sympla.

O espetáculo revisita as contribuições dos povos originários, que habitavam a região antes da chegada dos europeus no século XVII. Elementos como a culinária, a língua e o modo de vida local, bem como canções imortalizadas por Waldemar Henrique, compõem a narrativa inicial, resgatando o imaginário cultural paraense e brasileiro.

VEJA MAIS

O século XVIII é explorado com destaque para a diáspora negra, especialmente dos povos de origem mina, trazidos da região do Benin. A religiosidade afro-brasileira, representada pelos pontos de terreiros em bairros tradicionais como Guamá, Pedreira, Jurunas e Condor, também é retratada, acompanhada da marcante sonoridade de Mestre Verequete.

O século XIX evidencia as lutas populares, como a Cabanagem, enquanto o século XX aborda as transformações culturais de Belém. Entre os destaques estão os boleros e cumbias que dominaram as rádios paraenses nos anos 1930, as canções de protesto de Paulo André e Rui Barata contra a ditadura militar, e o cancioneiro romântico e brega dos anos 1980 e 1990.

A voz de Alba Maria será guiada por uma leitura dramática conduzida pelo historiador Michel Pinho, levando o público a uma viagem por momentos marcantes da história, memória e identidade de Belém. A direção musical é de Taylan, que estará acompanhado pelos músicos Tomas Vieira, William Jardim, Márcio Jardim e João Daibes, além de participações especiais que prometem surpreender.

Serviço

Espetáculo: “Belém: História, Música e Memória”

Data: Quinta-feira, 30 de janeiro

Hora: 20h

Local: Teatro Margarida Schivasappa, Centur – Avenida Gentil Bittencourt, 650, Batista Campos, Belém

Ingressos: Disponíveis no Sympla