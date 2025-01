Jogo gratuito promete aos usuários experiência imersiva na cidade de Belém dos anos 70

"A Cidade Soturna" é um jogo eletrônico gratuito que visa transportar os jogadores para uma experiência imersiva na cidade de Belém em 1970. Idealizado por Eduardo Costa, um desenvolvedor autodidata – pessoa que aprende por conta própria, sem a necessidade de um professor – o jogo é o primeiro projeto brasileiro a ser contemplado pela Lei Paulo Gustavo.

Lançado em dezembro de 2024, o objetivo do jogo é preservar o patrimônio cultural da capital paraense, apresentando histórias e contos populares às novas gerações. A narrativa se desenrola em bairros como Sacramenta, Guamá, Pedreira e Telégrafo, misturando elementos históricos, sobrenaturais e ficcionais.

O jogo narra a história de Nara, uma jovem cética em uma jornada por histórias místicas que ganham vida. Após ser misteriosamente transportada ao passado, Nara se vê imersa em contos e enigmas da cultura amazônica, precisando enfrentá-los para retornar ao presente.

Atualmente, "A Cidade Soturna" está disponível para dispositivos Android na plataforma Itch.io. Em breve, o jogo será lançado em uma versão para computador e, posteriormente, poderá ser disponibilizado em outras plataformas.

Lei Paulo Gustavo

A Lei Paulo Gustavo, instituída pela Lei Complementar nº 195/2022, é uma legislação que representa o maior investimento direto já realizado no setor cultural do Brasil. Ela destina R$ 3,862 bilhões para a execução de ações e projetos culturais em todo o território nacional, visando mitigar os impactos da pandemia de COVID-19 no setor cultural.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)