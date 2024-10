Espetáculo 'A Cor Púrpura, o musical' chega a Belém em novembro no Theatro da Paz; saiba mais

Belém vai receber o espetáculo “A Cor Púrpura, o musical”, baseado no romance homônimo de Alice Walker, que também foi adaptado para o cinema em 1985, por Steven Spielberg. Dirigido por Tadeu Aguiar, com versão brasileira de Artur Xexéo, esta temporada comemora cinco anos de sucesso da montagem brasileira e, na capital paraense, ocorrerá nos dias 1º a 3 de novembro no Theatro da Paz.

“Produzir e dirigir esse espetáculo é um dos momentos mais importantes da minha carreira. Primeiro, porque trata de uma obra premiada pelo maior prêmio de literatura e jornalismo dos Estados Unidos, que é o prêmio Pulitzer, e aí a sua responsabilidade aumenta porque é um texto que tem muitas camadas, você não fica só na superfície, né, um texto muito difícil, um texto que trata de assuntos delicados, trata de racismo, mas em qualquer raça, então foi um trabalho muito delicado e muito difícil de ser feito, mas com um prazer imenso. Então, dirigir esse espetáculo e produzir essa peça foi um momento muito, muito importante da minha vida”, disse o diretor Tadeu Aguiar ao O Liberal.

Tadeu Aguiar não estará presente na direção da peça em Belém, devido a uma cirurgia, que impossibilita sair do Rio de Janeiro, mas além de diretor, também é ator e já teve oportunidade de se apresentar no Theatro da Paz. “Dirigir essa peça no Theatro da Paz é uma maravilha, porque tem uma cenografia incrível num dos teatros mais bonitos do mundo. Então, é uma pena que eu não conseguirei assistir. Fiz uma cirurgia, então não estou podendo sair do Rio de Janeiro. Mas deve ser um momento muito emocionante. Eu já me apresentei no Theatro da Paz como ator e foi um dos momentos mais felizes da minha vida e mais emocionante, porque é um teatro que tem uma história incrível e eu acho que essa história reforça ainda mais a história que nós temos de contar nesse espetáculo”, relatou.

VEJA MAIS

O espetáculo conta a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios no sul dos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX e é narrada sob a trilha sonora que mistura gospel, jazz, ragtime e blues, capturando a essência da época e da jornada da personagem, marcada pela superação de profundas questões sociais atemporais como desigualdade, racismo, machismo e violência contra a mulher.

A personagem Celie, protagonista da história, é interpretada pela atriz Suzana Santana. “É muito gratificante fazer parte desse projeto e contar essa história. Eu entendo A Cor Púrpura como uma missão. Uma história transformadora que nos atravessa de várias formas, por ser uma história de amor, mas de denúncia, de desencontros e encontros, de quebras de tabus, de reconciliação e perdão, de se perder e se achar, de gratidão ao divino, de fé!”, declarou Suzana.

Segundo a artista, o público irá se identificar com o dilema de algum personagem, principalmente com a vida de Celie, que é o retrato da vida de muitas mulheres negras, saindo do espetáculo tocado, reflexivo e transformado. “O público pode esperar um mix de emoções. Você chora, ri, passa raiva, suspira, se alegra, sai tocado. É uma história transformadora! Eu brinco dizendo que é quase uma sessão de terapia coletiva, que você sai reflexivo e em processo de cura!”, finalizou.

Além de Suzana, o elenco conta com Lola Borges como Nettie, Flavia Santana como Shug e Wladimir Pinheiro como Mister, que se unem a outros personagens complexos e cativantes vividos por Leandro Vieira, Erika Affonso, Samuel Conze, Maju Tatagiba, Claudia Noemi, Hannah Lima, Vall Coutinho, André Sigom, Cesar Rocafi, Renato Caetano, Leonardo de Araújo, Rodrigo Fernando e Chelle.

Sob a direção musical assinada por Tony Lucchesi na primeira temporada, o espetáculo está, desde 2022, sob a batuta de Thalyson Rodrigues. As coreografias são de Sueli Guerra, a cenografia de Natália Lana, os figurinos de Ney Madeira e Dani Vidal, o desenho de luz de Rogério Wiltgen e o desenho de som de Gabriel D’Angelo.

SERVIÇO

A COR PÚRPURA

01 a 03 de novembro

Theatro da Paz

Praça da República | Rua da Paz, s/n, Centro | Belém - PA

Sexta às 20h

Sábado às 15h e às 20h

Domingo às 17h

Ingressos a partir de R$ 20,00 (meia popular) através do site Ticketfacil