Visando a apresentação do o 7° Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba que ocorre em novembro, neste domingo (27), o Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba realiza um Ensaio Aberto. A apresentação será no Quintal da Rizzo, na Batista Campos, e já estão confirmadas as participações de: Vera Salgado, Mariza Black, Socorro Bentes, Cris Salgado, Lorena Monteiro, Carla Cabral, Verena Brito e Yasmin Corrêa.

O evento é um convite especial para todas as mulheres do samba: cantoras, instrumentistas, dançarinas, e todas aquelas que se identificam com essa vibrante e tradicional manifestação cultural.

A roda contará com a presença de renomadas sambistas de Belém e estará aberta para todas que queiram se juntar à mesa para tocar ou cantar, independentemente de sua experiência. O objetivo é criar um ambiente acolhedor e inclusivo, onde todas as mulheres que fazem ou desejam começar a fazer samba possam se sentir bem-vindas.

“O objetivo mais importante desse evento é fomentar a manifestação da cultura do samba feito por mulheres. O samba tem origem matriarcal, e o encontro nacional, através das homenagens feitas as artistas nomeadas a cada edição, faz relembrar e fortificar a importância de fazer reverência a tantas mulheres que, no decorrer dos anos, resistiram e não deixaram ser sufocadas pela hegemonia do machismo atribuído ao movimento do samba. Reunir mulheres para se divertirem fazendo Samba é uma manifestação de luta e demonstração do reconhecimento ao caminho que nossas ancestrais trilharam. É, basicamente, uma forma de demonstrar respeito, saudando toda nossa história”, disse a cantora e produtora cultural Lorena Monteiro, que é integrante do Coletivo.

O 7° Encontro Nacional e Internacional de Mulheres na Roda de Samba ocorre dia 30 de novembro, de forma simultânea pelo Brasil, no mesmo dia e no mesmo horário, às 17h.

Nascido do projeto "Mulheres Samba Notícias", no Rio de Janeiro, o Coletivo Tem Mulher na Roda de Samba em Belém, rapidamente se tornou uma força cultural e social em várias cidades brasileiras. Idealizado por Cris Matos, Mariza Black e Ellen Silva (in memoriam), o grupo é um movimento de música e articulação cultural.

Formado por mais de 30 integrantes, entre cantoras, técnicas, produtoras, jornalistas, designers e outras profissionais da cultura, ele tem como objetivo resgatar, valorizar e fortalecer a presença feminina nas rodas de samba. O Coletivo se dedica a criar uma rede de apoio entre as artistas, a ampliar trocas culturais e estabelecer uma vitrine para a divulgação do trabalho das mulheres no samba.



Além de suas atividades artísticas, o Coletivo é um espaço de resistência e transformação, lutando pelos direitos das mulheres e pelo enfrentamento da violência de gênero.

Agende-se

Data: domingo, 27

Hora: 16h

Local: Quintal da Rizzo - Mundurucus, 1595