Escritora Monique Malcher leva a literatura paraense à 23ª Festa Literária Internacional de Paraty

A escritora Monique Malcher será a representante da literatura paraense na 23ª Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece em julho, no Rio de Janeiro. A edição deste ano homenageia o poeta e autor Paulo Leminski, conhecido por unir erudição e cultura popular. Entre os convidados especiais estão Marina Silva, Arnaldo Antunes e outros nomes nacionais e internacionais.

Monique Malcher, vencedora do Prêmio Jabuti em 2021, é apenas a segunda autora da região Norte a receber a premiação em 64 anos de história. Natural de Santarém (PA), a escritora encontrou na avó materna sua primeira inspiração: as histórias contadas às crianças do bairro Mapiri, periferia da cidade. Foi ali que ela descobriu o poder da narrativa e decidiu reproduzir, em palavras, a mesma magia que ouvia na infância.

“Ao me perceber uma menina conectada com essas mulheres, entendi que queria ser como elas — que encantavam qualquer pessoa com sua oratória. As primeiras figuras importantes da minha vida vieram da periferia e do interior: as mulheres da família”, conta Monique.

Sua escrita é movida pelo encontro com outras vivências: “O que me inspira é o movimento do meu corpo ao encontrar outras pessoas. O que me convoca é o diálogo, a observação, o trabalho de campo. Para escrever muito, preciso ouvir mais e calar pelos motivos certos. Busco contar histórias sobre o que me causa desconforto, o que me faz querer rasgar a cara do mundo”, reflete.

Na Flip, Monique lançará "Degola", seu romance de estreia, e apresentará a 2ª edição de "Flor de Gume" — coletânea de contos vencedora do Jabuti. "Degola" equilibra ternura e violência na história de Sol, personagem com uma infância marcada por uma ocupação em Manaus. O livro explora a diferença entre o sofrimento inerente à condição humana e aquele moldado pela injustiça social.

Além de Monique Malcher, outros nomes confirmados na Flip são o escritor Tiago Rogero, o músico e poeta Arnaldo Antunes e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O evento começa no dia 30 de julho, às 19h. Também participam escritores internacionais, como Rosa Montero (Espanha), Sandro Veronesi (Itália) e María Negroni (Argentina), entre outros. A curadoria do evento é de Ana Lima Cecílio, que também foi responsável pela programação do ano passado. Em 2025, a Flip retorna ao seu período habitual, entre os meses de julho e agosto.

*Gustavo Vilhena, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web em OLiberal.com