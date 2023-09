Escritora Daniele Tavares participa de bate-papo sobre amor e luto em livraria

A autora do livro “Parte de Mim”, Daniele Tavares, lançou na noite desta sexta-feira (29) o livro biográfico sobre a sua relação com a filha Manuela, jovem que morreu aos 21 anos, devido uma hepatite fulminante. Na visita a Belém, Daniele conversou com o público e falou um pouco mais sobre a história de amor que a fez escrever a obra e tentar ajudar outras pessoas a lidarem melhor com o luto.

O diálogo com Daniele ocorreu na Livraria Travessia, localizada na travessa Alcindo Cacela. Daniele é cofundadora do coletivo Beco de Escritoras e curitibana. Para ela, falar sobre a filha Manuela é diferente todas as vezes. “Cada vez é diferente. Acho que é bom falar no assunto, é muito importante a gente poder falar sobre a morte de forma cada vez mais natural, sem que isso seja sempre um tabu, é bom eu gosto falar da minha filha. Faz com que ela esteja presente de alguma forma, esteja presente conosco, e de alguma forma também é difícil, mas acho que as vantagens são maiores do que as dificuldades”, assegurou.

Na narrativa, a autora faz as reflexões sobre a perda e as lembranças serem entremeadas de trechos da escrita da filha Manoela, como excertos de diários, listas e outros registros pessoais. O texto estrutura-se em um vaivém constante entre o presente da mãe, que narra, lembra e reflete sobre a perda, e o passado dos acontecimentos marcantes e inesquecíveis, de um passado que não volta. Entretanto, o passado ganha novas cores por meio de uma escrita literária.

A nutricionista Roseani Andrade, de 54 anos, esteve na livraria para o lançamento do livro. “É um tema que me chama muito a atenção. Eu perdi minha mãe já vai para o quarto mês e é um tema me tocou muito. Essa entrevista agora dela me tocou bastante, fiquei muito curioso para ler. É uma leitura que vai me ajudar muito, ajudar muito as pessoas. Parece algo muito emocionante a leitura desse livro”, detalhou. “Esse livro não fala sobre dor, fala sobre amor, sobre o luto, a passagem do luto, porque as pessoas têm às vezes aqueles clichês de que ‘tem que superar’ e não é bem assim”, argumenta.

A autora gostou muito da conversa. Daniele acredita que muitas pessoas têm curiosidade sobre a morte, mas dificuldade para falar disso de maneira natural na sociedade.

“As pessoas têm muita curiosidade, justamente porque é um tema que ninguém fala. Todo mundo sente um certo preconceito, então quando abre a oportunidade de a pessoa falar sobre o tema é bom. Todo mundo quer perguntar um pouquinho mais. Eu sou partidária dos papos sobre a morte acontecerem cada vez mais de forma aberta”, destacou Daniele Tavares.

Para o futuro, a autora já está pensando em outro livro que também aborde como tema o luto, porém será uma ficção. “É um tema que vai continuar me acompanhando. Eu acho que não vai ser diretamente sobre mim. Não é uma sequência desse livro, não vai falar diretamente da Manuela, mas de uma forma ou de outra, é um tema que estará seguindo comigo”, adiantou.

Serviço

Título: “Parte de mim”

Autora: Daniele Tavares

Gênero: Ensaio / Crônica

Editora: Quelônio

Páginas: 160

Preço: R$ 56,00