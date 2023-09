Jornalista lança livro infanto-juvenil sobre a importância da saúde mental materno-infantil

O cuidado com a saúde mental de mães e crianças é o assunto que o livro infanto-juvenil “A criança que sentia demais” aborda com cuidado e delicadeza. A obra escrita pela jornalista Jéssica Souza foi lançada no setembro Amarelo durante a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes para reforçar a necessidade de atenção à saúde mental, principalmente das mães durante a maternidade.

O livro fala sobre a regulação emocional que quase todas as pessoas já vivenciaram em algum momento da vida. Frases como “já chega, pare de chorar, agora!” são formas que podem tolhir uma criança e ter consequências no futuro. A jornalista Jéssica Souza conta que após a gestação passou por momentos difíceis e aprendeu que havia sentimentos guardados desde a infância que nunca tinham sido trabalhados.

A autora Jéssica Souza é mãe da pequena Jordana de seis anos. Desde a infância, por muitas vezes, Jéssica se utilizou das palavras em forma de poemas, contos e crônicas para dar vazão a sentimentos reprimidos. Com o turbilhão da maternidade, veio o diagnóstico da depressão e o desafio de entender as feridas da própria criança interior de modo a não afetar o sentir e a formação emocional da filha Jordana, hoje com seis anos de idade.

“Após a gestação e o meu puerpério, vieram as mudanças hormonais e uma depressão já identificada em nível moderado tornou-se mais intensa, principalmente devido à sobrecarga da maternidade, mas também porque lidar com as emoções de uma criança traz muito da nossa própria infância. Entrei em crises depressivas e, então, veio o divórcio. A história brotou de mim pós-divórcio, porque eu mesma, já adulta, não consegui ter a minha criança interior acolhida pelas pessoas que eu mais amava e que se afastaram de mim, ao invés. Assim, veio a vontade de publicar para, de repente, trazer um certo acolhimento para mães que pudessem estar passando pelo mesmo e também fazer da educação infantil algo prazeroso, e permeada mais pela empatia do que pelas ‘regras’ do tradicional ‘engole o choro’”, destacou.

A autora é mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal do Pará (UFPA), onde também atua como jornalista e pesquisadora na área de Comunicação, Cultura e Amazônia. Para Jéssica, é necessário também que a maternidade seja encarada de outra forma, além da romantização criada pela sociedade.

“Sem romantização. A maternidade é muito difícil, principalmente na primeira gravidez, porque não é como nas novelas e comerciais de TV. A gente aprende a ser mãe quando a criança nasce, pois até quando ela está no ventre idealizamos ao ponto de perder o controle do que havíamos planejado para ela no mundo aqui fora e, no geral, o mundo é cruel, pois estamos ainda sobre um regime patriarcal que estruturaliza a sobrecarga materna como algo natural, quando na verdade provoca adoecimentos diversos, para as mães e, muitas vezes, para as crianças também”, enfatiza.

Com projeto gráfico e editoração eletrônica da artista paraense Andréa Pinheiro, o livro tem ilustrações de Maciste Costa, escritor e artista plástico natural de Belém, que tem no currículo diversos trabalhos como desenhos, arte digital, esculturas, gravuras e pinturas, tendo ilustrado mais de 100 títulos, entre obras literárias e acadêmicas.

Apesar da obra ter sido editada para o público infantil, Jéssica indica a leitura para os adultos também. “A maior parte dos adultos de hoje, que foram crianças na geração do século passado, não tem inteligência emocional para se expressar de forma consciente, sem auto-repressão, mas também sem invadir ou agredir a emoção alheia. Então, apesar de estar voltada ao público infantil, o livro também ensina adultos a lidarem, identificarem suas próprias emoções e saberem buscar ajuda profissional quando necessário”, conta Jéssica, que sente-se muito mais madura emocionalmente.

SERVIÇO: “A criança que sentia demais”

Editora: AMO! Editora

Vendas na livraria Solar do Leitor ou diretamente com a autora Jéssica Souza, no Instagram @jessisoujor ou pelo whatsApp (91)988474157.

Preço: R$ 40 na compra direta com a escritora

Páginas: 20