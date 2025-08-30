Escritor Luis Fernando Veríssimo morre aos 88 anos em Porto Alegre
Conhecido por inúmeras crônicas e livros de diversos gêneros, Luis Fernando Veríssimo deixa legado de humor e inteligência
O escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, morreu neste sábado (30), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A informação foi divulgada, inicialmente, pelo portal G1, após ser confirmada por familiares. Veríssimo estava internado há cerca de três semanas com princípio de pneumonia.
O boletim médico divulgado no final da manhã de segunda-feira, 18, informou que ele esta na UTI e recebendo as medidas de suporte necessárias.
Segundo a família do escritor, que é um dos mais importantes cronistas brasileiros e foi colunista do Estadão, a sua situação se agravou no domingo, dia 17.
Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA