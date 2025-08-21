Capa Jornal Amazônia
Hospital atualiza estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo

Boletim foi divulgado nesta quinta-feira (21)

O Liberal
fonte

Verissimo está internado há quatro dias, desde que o primeiro boletim médico foi divulgado, no domingo (17) (Eduardo Nicolau/ Agência Estado)

O Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS), divulgou novo boletim médico sobre o estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo, de 88 anos, na tarde testa quinta-feira (21). O escritor e cronista tem estado de saúde considerado grave.

Ele está hospitalizado há quatro dias, desde que o primeiro boletim médico foi divulgado, no domingo (17). Veríssimo foi internado para tratamento de uma pneumonia.

O escritor tem doença de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e, no ano seguinte, precisou ser submetido à implantação de um marcapasso.

