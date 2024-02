Escritor indígena Jaime Diakara lança obra com apresentação de Daniel Munduruku

O livro “Um conto nunca contado”, do escritor indígena e antropólogo Jaime Diakara será lançado para o público neste final de semana. A obra conta com a apresentação do escritor, ativista e ator indígena Daniel Munduruku. O livro é o primeiro a ser publicado, dos 20 escolhidos pela editora Valer, do Concurso Frauta de Barro 2023, sem custo para autores.

VEJA MAIS

A obra retrata uma história de origem dos tempos ancestrais, que resgata memóerias afetivas eternizando o período. Com a obra, o público pode acompanhar a voz de outro povo, o Dessana; de um mundo no qual o homem escuta e busca conselhos com a Natureza, no qual os vivos não se distanciam dos seus Deuses e dos seus ensinamentos. Além disso, o livro tem ilustrações produzidas pelo autor.

Segundo a coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, para ler o livro, não é preciso ser um profundo conhecedor dos povos indígenas brasileiros para imergir no universo que colide com a sabedoria dessana. “Diakara é um autor comprometido com o seu povo. Autor de obras como ‘Gaapi’, por exemplo, ele traz até nós o conhecimento e sabedoria indígenas, contribuindo para a formação de um pensamento para o futuro", explicou.

Além de Neiza Teixeira, Daniel Munduruku confessou que ao ler a obra de Jaime Diakara se sentiu completo, “podemos trafegar pelo mundo inominável do mistério e adentrando nele com a inocência de quem precisa contemplar o Todo para sentir-se completo”. Daniel destacou ainda que sentiu uma mistura de sentimentos ao contemplar a obra.

Na apresentação, Daniel Munduruku ainda explicou que ao ler esta obra, é justamente mergulhar na completude, porque só se pode ser completo quando a gente se percebe parte do inexplicável e inominável. "É, de fato, um mestre falando de si, de mim, de nós, através de um único movimento. Nesse mundo, não há inimigos ou subalternos; não há patrão e empregados; não há sábio e ignorante. Tudo faz parte de um mesmo processo que nos conduz ao seu início que é, também, seu fim.", escreveu.

Munduruku ressaltou ainda que as histórias permitem lembrar quem somos, de onde viemos, o que fazemos neste mundo e para onde iremos quando a hora de nossa passagem chegar. “Elas dão sentido ao existir e mesmo ao não existir, pois nos permitem entender que somos partes de um todo que não começou em nós e não terminará em nós”, concluiu.

História

Jaime Diakara é indígena do povo Dessana, do Grupo Wari Diputiro Porã. É graduado em Licenciatura em Pedagogia Intercultural Indígena pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), agente cultural, escritor, professor indígena, conhecedor sobre cosmologia Dessana, contador de história e ilustrador. Para quem se interessou pelo livro, basta acessar o site Editora Valer ou entrar em contato através do whatsapp (92) 99613-1113.