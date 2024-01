Escritora paraense Antônia Nayane lança obra sobre suas experiências e memórias afetivas

A escritora paraense Antônia Nayane, lança neste sábado, 27, a partir das 18h30, na livraria Travessia sua obra “Abraço sua crina”. O evento terá um bate-papo da autora com o escritor Felipe Cruze e com a poeta Roberta Tavares, além de uma sessão de autógrafos. Através de uma linguagem poética, a obra traça percursos em torno de atravessamentos com as memórias da avó, da casa, do cotidiano, do corpo e do território amazônico, de onde a autora é oriunda.

A autora, que lançou o livro pela primeira vez em Minas Gerais, fala sobre a alegria de ter lançado a obra e poder vê-la circulando pelo Brasil. “Isso possibilita que o Brasil leia seus brasis e que a literatura cumpra seu papel de aproximar distâncias. Minha poética tem território e meu livro tem sotaque de água, lança-lo aqui é relembrar que nosso território e nossa gente”, afirmou a autora.

A autora reforça ainda que sua narrativa versa, também, sobre a experiência da transitoriedade. “Na partida como experiência poética, no encontro e entendimento sobre a casa e o tempo”, destacou. Outro tema desenvolvido no livro a partir da escrita criativa retrata a experiência de hospitalização da escritora.

Antônia foi diagnosticada ao nascer com Fissura Transforme Bilateral e Fenda Palatina, popularmente conhecida como lábio leporino e goela de logo. “Em 1991, eu iniciei meu tratamento hospitalar para reabilitação totalizando quase 30 anos de tratamento

entre 12 cirurgias e diversos procedimentos hospitalares”. A autora diz que embora o livro não se resuma a tal experiência, há poemas em que a escritora submete os leitores no denso de suas palavras cirúrgicas capazes de transferir a pessoa que a lê sua fissura e cicatriz.

Antonia Nayane é paraense, cientista social e artista. Desenvolve sua poética a partir da palavra, da fotografia e do bordado. É autora do livro “Abraço sua crina”, publicado pela Impressões de Minas Editora. O livro foi realizado através da lei municipal de cultura de BH , uma política pública de incentivo e fomento à produção artística do município de Belo Horizonte.

Agende-se

Lançamento do livro “Abraço sua crina”

Data: 27/01/2024

Hora: 18:30h

Local: Livraria Travessia (Alcindo Cacela, 1404 - Umarizal)