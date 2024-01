'Voa Brasil': programa com passagens a R$ 200 será lançado no dia em 5 de fevereiro

Silvio Costa Filho, Ministro dos Portos e Aeroportos, anunciou o lançamento do programa "Voa Brasil", uma iniciativa do governo federal que vai ofertar passagens aéreas por no máximo R$ 200. O lançamento está marcado para 5 de fevereiro, em um evento que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Nesta etapa inicial, o programa beneficiará aposentados com renda até dois salários mínimos e alunos do Programa Universidade Para Todos (Prouni), um programa do governo federal que concede bolsas universitárias a estudantes de baixa renda.

“O Voa Brasil será anunciado em 5 de fevereiro pelo presidente da República. Passará a valer no mesmo dia”, afirmou o ministro após reunião no Palácio do Planalto.

O Ministério estima que entre 2,5 e 3 milhões de pessoas que nunca voaram ou não usam o avião, há mais de um ano, poderão comprar passagens pelo programa "Voa Brasil". Além disso, Costa Filho afirmou que o governo federal planeja estabelecer um fundo de até R$ 6 bilhões destinado a financiar companhias aéreas. Esse fundo tem como objetivo diminuir os custos operacionais das empresas aéreas para conter o aumento nos preços das passagens.

“Está em construção com o ministro (Fernando) Haddad, com o presidente do BNDES, [Aloizio] Mercadante, nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira, para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação”, declarou Costa Filho.