Escritor de Cametá lança seu primeiro romance

O doutorando e mestre em Agriculturas Amazônica, Genisson Paes lança “Jambo Rosa”. O cametaense, faz a sua estreia em romances. O escritor, professor e artista paraense, constrói uma narrativa que trata com lirismo a homoafetividade e as particularidades da cultura e dos cenários amazônicos.

Na história de dois jovens, João e Pedro, existem um reencontro após anos, que é marcado por novos sentimentos, banhados pelos ritmos e mistérios dos rios da Amazônia. “O livro é um romance que apresenta a aproximação entre dois jovens, antigos amigos de infância que, após um hiato em suas vidas, voltam a se encontrar e assim, experimentar sentimentos nunca antes vividos. Mas o livro não é só sobre, pois fala da Amazônia, dos rios, da floresta, adentrando o imaginário simbólico”, explicou o escritor.

Legenda (Divulgação)

Em 2021, “Jambo Rosa” foi vencedor do prêmio Variações, parceria da revista Variações com a editora Folheando. A conquista foi no Prêmio Variações de Literatura LGBTQIA+, na categoria romance.

A obra foi iniciada em 2019, reunindo dois interesses do escritor: a homoafetividade e a Amazônia das águas, que “emerge do texto como cenário e personagem”, afirma o autor. “É meu livro de estreia. Escrever um romance é desafiador, pois tu ficas se perguntando se o texto é interessante, ou seja, se é bem construído, se tem uma boa narrativa, se alguém irá lê-lo. Essas questões te acompanham, mas você precisa tentar, dar o primeiro passo e ver o que acontece”, acrescentou.

A premiação possibilitou o contrato com a editora Folheando. O resultado do prêmio saiu em agosto de 2021. “De lá para cá, o livro sofreu pequenas alterações, até atingir a forma atual que, a meu ver, está mais refinada, mais próxima do que minhas limitações proporcionaram”, reflete.

VEJA MAIS

De acordo com o escritor, um livro é escrito por várias mãos. Não só do autor que o escreveu, mas dos autores que foram lidos anteriormente. “Nesse sentido, acredito que minha escrita é influenciada por Inglês de Sousa, Dalcídio Jurandir, Lygia Fagundes Telles, Nélida Piñon”, destaca o escritor.

Genisson Paes já trabalha em outras obras: “Já tenho dois romances escritos. Um sairá possível no segundo semestre, pela editora Folheando. Atualmente estou escrevendo um novo romance, um que sempre quis escrever, mas percebi que não tinha maturidade (ainda não tenho), para escrevê-lo. É por isso que comecei por Jambo Rosa e por outros dois. Também tenho dois manuscritos de contos, mas que ainda precisam ser lapidados. Meu plano é conciliar meu trabalho de professor e a escrita, minhas duas paixões”.

Compra online: https://www.editorafolheando.com.br/.