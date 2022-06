Autora de ‘Como matar seu marido’ é condenada à prisão perpétua pelo homicídio do companheiro

Nesta segunda-feira (13), a justiça americana condenou à prisão perpétua Nancy Crampton Brophy, de 71 anos, conhecida por ser autora do ensaio "How to murder your husband" (Como matar seu marido, em tradução liberal). O marido de Nancy, o chef Daniel Brophy, foi encontrado em junho de 2018 na sala de aula em um instituto de culinária onde ele trabalhava com duas marcas de bala. Imagens de segurança mostravam a companheira dele dirigindo na área na mesma época. As informações são do G1 Mundo.

O julgamento da idosa durou um mês. Ela foi acusada de ter comprado uma arma na internet para matar Daniel e receber milhares de dólares em seguros de vida. Com a condenação, Nancy terá direito de optar pela liberdade condicional em 25 anos, segundo a decisão de um juiz do Oregon.

Ela negou o homicídio e alegou que não se lembra de ter estado no local do crime, mas que poderia ter percorrido o bairro em busca de inspiração para um novo trabalho de ficção. Também afirmou que os anos de apertos econômicos eram coisa do passado e que ela não tinha razões para matar o marido.

Nancy assina uma série de romances intitulada "Wrong Never Felt So Right" (O errado nunca pareceu tão certo, em tradução livre) e que inclui títulos como "The Wrong Husband" (O marido errado) e "The Wrong Lover" (O amante errado).

Seus advogados vão apelar da decisão.