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ESA define ordem da apresentação de sambas para seletiva da Beija-Flor de Nilópolis

Definição do samba-enredo de Belém para a disputa no Rio será em 15 de agosto; ESA definiu ordem de apresentação

Eduardo Rocha
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Sambistas paraenses participam da seleção do samba-enredo 2027 da Beija-Flor de Nilópolis (Foto: Arquivo Agência Belém)

Foi definida nesta quinta-feira (9) a ordem de apresentação dos sambas das escolas de Belém que disputarão uma vaga na seleção do samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis para o Carnaval 2027. Com o enredo “Zeneida: o sopro do pó de louro”, a escola carioca homenageará a pajé paraense Zeneida Lima. A etapa local será realizada no dia 15 de agosto, a partir das 21h, na Aldeia Amazônica David Miguel, no bairro da Pedreira, com a participação de sete agremiações ligadas às Escolas de Samba Associadas (ESA). 

O resultado do sorteio da ordem ficou da seguinte forma:

1 - Acadêmicos de Samba da Pedreira;

2 - Bole Bole; 3 - Mocidade Olariense;

4 - Xodó da Nega;

5 - Embaixada de Samba do Império Pedreirense;

6 - Escola de Samba da Matinha;

7 - Boêmios da Vila Famosa. 

"A ESA vai promover uma eliminatória (Festival de Samba da Beija-Flor – Etapa Belém) em 15 de agosto, para escolher o samba que vai representar Belém, o Pará, na etapa final na quadra da Beija-Flor em Nilópolis, no Rio de Janeiro. E hoje (9), nós realizamos o sorteio para definir a a ordem de apresentação do sambas no dia 15", destaca Fernando Guga, presidente da ESA.

Ele ressalta que esse processo de escolha do samba-enredo em Belém é muito salutar para o pessoal do samba paraense. "Esta é uma grande vitrine para os compositores, as escolas de samba de Belém, mostrarem a qualidade do seu trabalho. Até porque o festival será transmitido ao vivo pelo canal da Beija-Flor no YouTube", detalha Guga. 

Em 28 de setembro de 2024, a música "A Mina e Cocoriô", apresentada pela Escola Deixa Falar, do bairro da Cidade Velha, em Belém, venceu o concurso de samba-enredo da escola de samba Grande Rio para o Carnaval de 2025, com enredo sobre o Estado do Pará ("Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós"). Esse samba ganhou na eliminatória em Belém e na final no Rio de Janeiro e teve como autores o saudoso Mestre Damasceno, Ailson Picanço, Davison Jaime, Tay Coelho e Marcelo Moraes.

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