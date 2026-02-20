Eric Dane: Séries e filmes para conhecer o ator além de 'Grey's Anatomy' e 'Euphoria'

O ator Eric Dane morreu aos 53 anos, nessa quinta-feira, 19, em decorrência de complicações da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). Em comunicado divulgado à imprensa, a família informou que, durante a jornada com a doença, ele se dedicou à conscientização e ao incentivo à pesquisa, além de agradecer o apoio do público. O texto também destacou que o ator passou os últimos dias ao lado da esposa e das filhas.

Dane ganhou projeção nacional nos anos 2000 ao integrar o elenco de Grey's Anatomy como o cirurgião plástico Mark Sloan, conhecido como "McSteamy". Entre 2006 e 2012, o personagem se tornou um dos nomes centrais do drama médico, com retorno em participação especial em 2021.

Em 2019, o ator assumiu um papel distinto ao interpretar Cal Jacobs em Euphoria. Na produção da HBO, viveu um empresário casado que lida com conflitos pessoais e familiares, ampliando seu alcance para uma nova geração de espectadores.

Além desses trabalhos, a trajetória de Eric Dane na televisão inclui outros títulos que ajudam a dimensionar sua carreira.

The Last Ship (2014-2018)

Onde assistir: Prime Video

Em The Last Ship, da TNT, Dane foi protagonista ao interpretar Tom Chandler, capitão de um destroier da Marinha dos Estados Unidos. A trama acompanha a tentativa de conter uma pandemia que dizimou grande parte da população mundial. O personagem lidera missões em meio a conflitos militares e políticos, marcando uma fase em que o ator esteve à frente de uma série de ação.

Charmed - Jovens Bruxas (2003-2004)

Onde assistir: Paramount Plus

Antes do reconhecimento em horário nobre, Dane participou de Charmed - Jovens Bruxas. Ele interpretou Jason Dean, interesse amoroso de uma das protagonistas na série sobre irmãs com poderes sobrenaturais. A participação recorrente ampliou sua visibilidade na TV aberta norte-americana.

Bad Boys: Até o Fim (2024)

Onde assistir: Prime Video

Dane interpretou o vilão James McGrath. O longa é estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, que retornam aos papéis de Mike Lowrey e Marcus Burnett. Na trama, o personagem de Dane é um infiltrado que se vendeu para cartéis, assumindo o antagonismo da história.

The Fix (2019)

Onde assistir: Prime Video

Em The Fix, Dane viveu o ator Sevvy Johnson, figura pública envolvida em um julgamento de grande repercussão. A série aborda bastidores do sistema judicial e da exposição midiática em casos criminais.

Amor de Redenção (2022)

Onde assistir: YouTube Filmes

Eric Dane integrou o elenco de Amor de Redenção, adaptação do romance homônimo de Francine Rivers, inspirado no livro bíblico de Oséias. A produção apresenta uma releitura ambientada no período da corrida do ouro na Califórnia.

Burlesque (2010)

Onde assistir: Netflix

Em Burlesque, Eric Dane interpretou Marcus Gerber, empresário com interesse amoroso na protagonista Ali. O filme acompanha a jovem que deixa o interior em busca de espaço no palco de uma casa de shows em Los Angeles.

Dama de Cinza (2015)

Onde assistir: Prime Video

Em Dama de Cinza, Eric Dane interpreta o detetive de homicídios James Doyle, de Boston. Após o assassinato do parceiro em uma emboscada, o policial inicia uma investigação que o leva até a ilha de Nantucket.