O Liberal chevron right Cultura chevron right

Epstein e Izabel Goulart: o que dizem os e-mails que citam a ex-modelo da Victoria’s Secret

Izabel aparece em uma troca de e-mails entre uma pessoa identificada como Sam Jaradeh e o financista sérvio Boris Nikolic, funcionário da Fundação Gates

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Izabel Goulart exibe o corpo escultural na piscina (Reprodução Instagram)

A modelo brasileira Izabel Goulart foi citada em arquivos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Epstein. O nome da modelo aparece em uma troca de e-mails entre Sam Jaradeh, Boris Nikolic e Jeffrey Epstein.

Datadas de 29 de abril de 2011, as mensagens trazem Jaradeh elogiando a brasileira. Em seguida, Nikolic relata a Epstein que Jaradeh "tem uma nova amiga" e sugere que ela era uma ex-modelo da Victoria's Secret, marca pela qual Izabel trabalhou entre 2005 e 2008.

Epstein respondeu às mensagens dizendo que Izabel "ficou no meu apartamento seis anos atrás", quando ela visitou Nova York pela primeira vez. Ele então pediu para Sam Jaradeh trazê-la, afirmando que "Ela é ótima". A modelo foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu até a publicação.

Entenda a ligação de Jeffrey Epstein com a Victoria's Secret

Les Wexner, ex-CEO da Victoria's Secret e que deixou o cargo em 2022, manteve uma relação com Jeffrey Epstein. O empresário contratou o financista como seu conselheiro durante a década de 1990, conforme as investigações.

Uma reportagem de 2019 do The New York Times detalhou que Epstein tentou atuar como recrutador para a marca. Em 1997, a modelo Alicia Arden teria sido convidada para discutir oportunidades na Victoria's Secret, mas a situação teria tido outra finalidade. Arden relatou que o financista teria tentado segurá-la e retirar suas roupas.

Outros brasileiros mencionados nos arquivos do Caso Epstein

Além de Izabel Goulart, diversos nomes foram expostos em trocas de mensagens e menções relacionadas ao caso nas últimas semanas. Figuras de diferentes indústrias, de Donald Trump a Michael Jackson, aparecem nos arquivos, assim como outros brasileiros.

A apresentadora Luciana Gimenez foi citada nos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os arquivos indicam transferências financeiras de até US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 62 milhões, nas quais ela aparece como destinatária. Luciana nega qualquer conhecimento, contato pessoal, profissional ou financeiro com Epstein e não está sendo investigada.

Os documentos também revelam o interesse de Epstein em fechar negócios com o empresário Eike Batista. Em 2012, o brasileiro teria se encontrado doze vezes com Ian Osborne, um emissário de Epstein. Não há menções a encontros diretos entre Epstein e Eike, e o empresário brasileiro não foi implicado nas acusações do caso.

Eike Batista afirmou ao Estadão não se lembrar de Ian Osborne nem dos encontros, reiterando que não conhece, nunca conversou ou trocou mensagens com Epstein. A ex-mulher de Eike, Luma de Oliveira, foi mencionada por Epstein em e-mails que discutiam o interesse do bilionário em mulheres brasileiras.

O interesse de Jeffrey Epstein em adquirir agências de modelos no Brasil

Uma reportagem do Estadão detalhou o interesse de Epstein no País. Ele teria tido a ideia de comprar uma agência de modelos com o intuito de "ter acesso a garotas".

As informações sobre este plano e outros detalhes contidos nos e-mails foram divulgadas em primeira mão pelo jornal O Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

