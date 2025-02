Episódio 'perdido' de Chaves é descoberto e surpreende fãs; assista

O seriado mexicano Chaves, que conquistou gerações no Brasil e no mundo, voltou a surpreender os fãs. Na última terça-feira (4), um episódio perdido que ninguém sabia que existia veio à tona: uma versão inédita de Seu Madruga Fotógrafo, de 1974, com a participação de Malicha, personagem interpretada por Maria Luisa Alcalá.

No episódio, Seu Madruga está tentando trabalhar como fotógrafo, mas é atrapalhado por Chaves, que vive derrubando a câmera. A íntegra já está disponível nas redes sociais do Fórum Chaves, fã-clube oficial da série no Brasil, incluindo YouTube e X (antigo Twitter).

Segundo o fã-clube, não havia qualquer registro sobre essa versão. A única informação que existia é que um episódio desconhecido foi ao ar em 6 de maio de 1974, no México. Até então, os fãs só conheciam a edição de Seu Madruga Fotógrafo de 1977.

A descoberta foi do pesquisador Shambler Casper, que já encontrou vários perdidos. O vídeo foi obtido por uma gravação dos anos 80 da família de Juan Felipe Gómez, da Colômbia, e teve o apoio de Leonardo Ramírez na digitalização da fita.

O que são episódios perdidos?

Episódios perdidos mundiais são episódios que atualmente não são mais distribuídos pela Televisa e não são exibidos no mundo todo. Alguns episódios podem ser vistos por exibições normais ou em VHS antigos.

No Brasil, a emissora SBT era a maior responsável pela transmissão da série e, durante décadas reprisando a trama, alguns fãs notaram que alguns episódios sofriam alterações, eram trocados ou até mesmo deixavam de ser passados.

A emissora explicou que a principal razão para a perda desses episódios era a existência de múltiplas versões de alguns capítulos, levando à exibição de apenas uma delas. Além disso, problemas técnicos, como imagens danificadas ou áudio comprometido, também impediram a transmissão de certos episódios.

Quem é Malicha?

Malicha, interpretada por Maria Luisa Alcalá, é uma personagem de Chaves que, no Brasil, foi chamada tanto de Malicha quanto de "Malu". Criada por Roberto Gómez Bolaños em 1974, sua inclusão na série ocorreu devido à ausência temporária de Maria Antonieta de las Nieves, intérprete da Chiquinha, que precisou se afastar das gravações por conta da gravidez.