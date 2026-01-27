Entenda polêmica de Sydney Sweeney com sutiãs no letreiro de Hollywood

Uma nova polêmica envolvendo Sydney Sweeney está circulando na mídia americana desde segunda-feira, 26, quando a atriz publicou no Instagram um vídeo em que aparece escalando o icônico letreiro de Hollywood para uma ação publicitária de sua nova marca de roupas íntimas, Syrn.

Sydney aparece com um grupo de pessoas, todas vestidas de preto, montando no letreiro uma espécie de varal a partir de "cordas" feitas de sutiãs. A ação foi realizada durante a noite. No final do vídeo, Sydney posa em frente ao resultado. Veja aqui .

O TMZ foi o primeiro a noticiar o fato, alegando que a atriz obteve uma autorização geral para filmar na área, concedida pela FilmLA, organização sem fins lucrativos que cuida das permissões para produções em Los Angeles. No entanto, isso não a liberava para escalar a placa ou pendurar coisas nela.

Mais tarde, a Câmara de Comércio de Hollywood, que detém os direitos de propriedade intelectual da placa, negou que Sydney teria permissão para gravar no local. Em comunicado enviado à imprensa americana, a instituição alega que "não concedeu qualquer tipo de licença ou permissão para a produção envolvendo Sydney Sweeney, conforme noticiado pelo TMZ, e ninguém solicitou licença ou permissão da Câmara para essa produção".

O ponto turístico é administrado pela organização sem fins lucrativos Hollywood Sign Trust, que também não tinha conhecimento da façanha, conforme apurou o LA Times. "Qualquer pessoa que pretenda usar e/ou acessar o letreiro de Hollywood para fins comerciais deve obter uma licença ou permissão para fazê-lo", confirmou ao jornal americano o chefe da Câmara de Comércio, Steve Nissen.

Agora, especula-se que Sydney possa enfrentar problemas na Justiça americana por invasão de propriedade e vandalismo. A Câmara de Comércio, por enquanto, não registrou queixa na polícia. "Estamos ainda investigando como e sob qual autoridade (se houver alguma) a produção de Sweeney acessou o local do letreiro", informou a organização.