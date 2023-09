Engenheira Civil, Raquel Albuquerque é a Miss Mundo Pará 2024

A engenheira civil Raquel Albuquerque, de 27 anos, é a Miss Mundo Pará 2024, e representa o Estado no Miss Mundo Brasil 2024, que será realizado em fevereiro do próximo ano no Rio Grande do Sul. Em preparação desde março, a Miss é engajada em projetos sociais e se dedica para conquistar o segundo título do concurso para o Estado.

“Hoje minha rotina está totalmente ligada ao Miss, meus projetos e anseios também. Então, meu grande objetivo hoje, é conquistar essa coroa para o meu estado, não só por mérito pessoal, claro, mas também por todo significado que ela carrega. Nós sabemos que a franquia do Miss World tem como lema a beleza pelo bem, que incentiva todas as Misses a serem engajadas em projetos sociais. E isso é algo que sempre esteve presente na minha vida, inclusive em Marabá, onde realizei trabalhos com uma Ong que resgata e cuida de animais em situação de rua” destaca ela.

Eleita em março deste ano, durante concurso em Belém, Raquel Albuquerque nunca havia participado de um certame de beleza, mas possuía na essência duas coisas que uma Miss precisa ter para o título: determinação e consciência do papel da mulher na sociedade atual. Desde então, ela realiza brechós em comunidades carentes da região metropolitana de Belém, uma forma de levar a moda para quem precisa de acesso às vestimentas.

''Estou à frente do meu maior projeto social, que é o brechó nas comunidades, que se utiliza de modo recircular para ajudar mulheres e mães que estão em situação de vulnerabilidade, porque sobreviviam quando o lixão do Aurá foi desativado. Então, essas pessoas ficaram sem fonte de renda e muita roupa era descartada, então eu já vi essa curadoria ali, mesmo que sem muito conhecimento, elas já sobreviviam disso e a gente recebe doações para que essas mulheres vendam e tenham o seu próprio negócio. É uma pauta que eu me interesso muito e estou à frente. As pessoas podem entrar em contato e também fazer a moda circular'', destaca a Miss.

Engenheira Civil de profissão, hoje Raquel não exerce a atividade, já que a carreira de modelo e influenciadora apareceram como uma nova forma de trabalho. As atividades da Miss Mundo Pará são divididas no eixo Pará-São Paulo, onde ela faz aulas de passarela, cursos de idiomas e cuida do físico. ''Não exerço minha profissão, porque meu sonho sempre foi ser modelo e agora ser modelo com propósito, porque esse é o papel de uma miss, e falo inglês fluentemente, atualmente estudo ainda, faço aulas de espanhol também pretendendo ter fluência, pois pretendendo viajar para algum lugar para adquirir mais conhecimento, é necessário porque você não abrange só o nosso país, a intenção é que isso saia daqui para projetos maiores'', completa ela.