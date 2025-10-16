Capa Jornal Amazônia
Encontro reúne pesquisadores amazônidas para apresentar pesquisas artísticas em Ananindeua

Durante três dias, o encontro vai promover workshops, painéis, mesas de debates, apresentações artísticas e lançamento de e-books

O Liberal
fonte

O evento, que será realizado em Ananindeua, durante os dias 24 e 26 de outubro, será gratuito e aberto ao público. (Encontro/ Divulgação)

O II Encontro de Pesquisa Artística Habitante-Criador vai reunir pesquisadores amazônidas, que desenvolvem trabalhos de pesquisa e produção artística enquanto prática emancipatória nos processos de criação. O evento, que será realizado em Ananindeua, durante os dias 24 e 26 de outubro, será gratuito e aberto ao público. Para apresentar os trabalhos de pesquisa, os pesquisadores podem se inscrever até a próxima sexta-feira, 17. Já o público participante do evento, pode ser inscrever até o dia 24.

Encontro em Ananindeua

O encontro é realizado pelo Grupo de Pesquisas Habitante-Criador: Núcleo de Estudo e Pesquisa Artística na Amazônia- CNPQ, da Universidade Federal do Pará (UFPA) no Instituto de Ciências da Arte, Programa de Pós-Graduação em Artes e Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUfpa), em parceria com a Casa Ribalta e Ribalta Companhia de Dança. O evento é coordenado pela professora Mayrla Andrade, por meio de seus projetos de pesquisa e extensão.

Durante três dias, o encontro vai promover workshops, painéis, mesas de debates, apresentações artísticas e lançamento de e-books. O evento será divido em dois espaços: na Casa Ribalta e no Teatro Municipal de Ananindeua.

"Nesta segunda edição, convidamos artistas-pesquisadores a apresentarem os resultados parciais e/ou totais das pesquisas poéticas desenvolvidas nas diversas áreas interdisciplinares de Pesquisa Artística em interface com as artes da criação, performativas, espetacularidades, na educação e a diversidade de expressões em seus saberes-fazeres", explicou a idealizadora do evento, Mayrla Andrade.

"O nosso objetivo é fomentar a partilha de estudos prático-reflexivos em torno da pesquisa artística no estado do Pará. É uma relevante alternativa para a formação continuada de artistas-pesquisadores e seus diálogos com outras áreas do conhecimento, acolhendo um número significativo de professores, artistas, estudantes de graduação e pós-graduação nas diversas áreas que dialogam com o corpo e suas corporeidades", disse Mayrla.

"Além de fortalecer aspectos da poética do habitante-criador, experienciados em processos de criação em dança a partir de investigações dos modos de ser e habitar a cidade. E fomentar Articulações e abordagens do corpo em movimento que nasce da experiência com o lugar que habitamos e suas interfaces entre pesquisa, criação e realização de obras coreográficas. Dialogar dispositivos de investigação de poética que emergem do discurso pelo corpo", completou a idealizadora do evento.

As inscrições podem ser feitas no site https://www.even3.com.br/ii-encontro-de-pesquisa-artistica-habitante-criador-621305/.


Serviço:
- Dia 24/10: Casa Ribalta - Conjunto Cidade Nova VI, Travessa WE 77, número casa: 652.
- Dias 25 e 26/10: Teatro de Ananindeua -
Estrada do Maguari, 3360 - Maguari, Ananindeua - PA, 67145-200
- Inscrições: https://www.even3.com.br/ii-encontro-de-pesquisa-artistica-habitante-criador-621305/
- Entrevistas: 9198348-5110 - Andrey Araújo

