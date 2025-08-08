Encantarias amazônicas mostram-se no espetáculo 'Na Beira" no Teatro Cláudio Barradas, em Belém

A apresentação do espetáculo de dança "Na Beira", um intercâmbio cultural e oficina integram o Circuito Na Beira com programação em Belém nesta sexta-feira (8) e no sábado (9). Também será realizada uma mesa redonda comemorativados 20 anos do programa Klauss Vianna, da Funarte. Esse Circuito é uma realização da Companhia Moderno de Dança, com produção da EntreCenas, e contemplado pelo Circuito de Dança Klauss Vianna, da Funarte, em 2023. O Na Beira se propõe a desenvolver três eixos junto ao público participante: poética, formação e intercâmbio.

A programação em Belém teve início com a atividade de intercâmbio junto à Ribalta Companhia de Dança, no espaço Casa Ribalta em Ananindeua. O Circuito segue com a apresentação do espetáculo "Na Beira", de forma gratuita, para a comunidade acadêmica da Escola de Teatro e Dança (Etdufpa) e da Faculdade de Dança (Fadan) da Universidade Federal do Pará (UFPA), na sexta (8), às 17h, no Teatro Universitário Cláudio Barradas, rua Cônego Jerônimo Pimentel, 546, no bairro Umarizal. Em seguida, às 20h, uma nova sessão será aberta ao público, com ingressos à venda no Sympla.

O espetáculo 'Na Beira' nasceu em 2019, fruto da pesquisa acadêmica de doutorado em artes realizada pela diretora artística e bailarina, Luiza Monteiro, junto ao Programa de Pós-graduação em Artes da UFPA com doutorado sanduíche na Université Du Québec à Montréal (UQAM), no Canadá. Ele ganha uma nova roupagem para esse Circuito de 2025. “Os intérpretes-criadores apresentam em cena as encantarias e encantados desvelados nos mergulhos particulares e coletivos resultantes de experiências de imersão propostas e experimentadas por cada um, cada uma”, explica Luiza.

Já no sábado (9), a partir das 9h, será a vez de um momento de troca e criação de diálogos por meio da atividade de formação. Para isso, a Companhia Moderno de Dança realizará a Oficina “Encantaria-Corpo”, aberta ao público com inscrição no Sympla. No encontro os participantes poderão mergulhar em experiências do movimento e do corpo, a partir de alguns indutores imersivos utilizados para a criação do espetáculo "Na Beira", proporcionando um momento profundo com o universo das encantarias.

À tarde, a programação segue com o Encontro Circuito Klauss Vianna, que abrirá debates sobre a difusão da Dança no Brasil. O encontro contará com a participação de especialistas na área, coletivos e da comunidade da dança na cidade.

O encerramento do Circuito Na Beira será no sábado com a apresentação do Espetáculo “Na Beira”, às 19h.

A Presidenta da Funarte, Maria Marighella, chega a Belém para a programação de 20 anos do Circuito Klauss Vianna. Ela destaca o fomento da ação para promover a descentralização artística no campo da dança em território nacional.

Conforme dados do Prêmio e da Bolsa Klauss Vianna de Dança, no período entre 2006 e 2023, entendendo um hiato de oito anos sem sua realização, a região Norte concentrou 29,5% das premiações (98% nas capitais), 14,8% dos inscritos e 8,8% dos recursos investidos na ação.

Para a Companhia Moderno de Dança, o momento é de “realização por concluir esse projeto que foi muito especial para nós. Esse circuito nos proporcionou encontros com outros coletivos artísticos conhecendo suas realidades em cada região que visitamos, permitindo também o contato com a cultura local e o intercâmbio entre a nossa cultura, nossa dança, com todos que fizeram parte das atividades”, diz Paola Pinheiro, CEO da EntreCenas, produtora do circuito e Intérprete-Criadora da Companhia Moderno de Dança.

Serviço:

'Atividades do Circuito Na Beira em Belém'



Espetáculo 'Na Beira'

Teatro Universitário Cláudio Barradas

Sessão Gratuita

8 de agosto – 17h

Exclusiva para alunos e servidores da Escola de Teatro e Dança e da Faculdade de Dança da UFPA

Sessões Pagas:

8 de agosto – 20h

9 de agosto – 19h

Ingressos no Sympla – R$ 40 a inteira e R$ 20 - meia.



Oficina Encantaria-Corpo'

9 de agosto - 9h às 12h

Teatro Universitário Cláudio Barradas

Gratuito

Encontro Circuito Klauss Vianna: a difusão da Dança no Brasil

Dia 9 de agosto - 15h30 às 17h30. Mesa redonda



Abertura: presidenta da Funarte, Maria Marighella

Participantes: Cia Moderno de Dança, professora Waldete Brito

Mediação: Rui Moreira, diretor de Artes Cênicas/Funarte.

19h. Espetáculo 'Na Beira', Cia Moderno de Dança, no Teatro Universitário Cláudio