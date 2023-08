Empresário André Barbosa comemora aniversário em evento gratuito com ritmos do Pará

No próximo sábado, 19, Icoaraci estará em festa. O empresário André Barbosa, conhecido por seu destaque no ramo de grandes eventos, completará idade nova e fará uma comemoração especial, gratuita com atrações musicais como Nildo Matos, Banda Kenner, Banda Top, Dawison Reis e DJ Andrey, o Feiticeiro. O evento é aberto ao público e ocorre a partir das 21h na rua 8 de maio, esquina com a estrada velha do Outeiro.

Segundo o empresário, a ideia de fazer a festa surgiu a partir da sua vontade de que o acesso à cultura seja democrático. “Eu quero que o maior número de pessoas possíveis tenha acesso para esse entretenimento”, afirmou. André garantiu ainda que o público presente vai poder esperar boa música, com som de qualidade e organização.

Para o empresário, “poder fazer essa festa me traz o sentimento de que estou realizando um sonho. Reunir vários amigos e familiares ao mesmo tempo, desta forma aproximando a todos para comemorar a vida e curtindo os melhores ritmos do Pará”, declarou. André destacou ainda que fazer eventos está além do lado lucrativo. “O mais importante é poder levar o que temos de melhor no nosso estado para as pessoas que estão vivenciando aquele momento. Onde podemos esquecer nossos problemas e eternizar momentos da nossa vida”, concluiu o empresário.

Marcelo Kenner, integrante da Banda Kenner, uma das atrações já confirmadas ressaltou que é um honra ter sido convidado. “É um verdadeiro líder em Icoaraci, é um cara do bem, o sentimento não poderia ser outro que não seja gratidão por estar participando dessa festa com nossa banda como convidada. Um evento gratuito e democrático, então o público pode esperar nosso show completo, eclético. Como nosso bordão: o show da Banda Kenner é aonde o filho e a mãe não vê” (risos), declarou o vocalista.

Rubeval Almeida, produtor da Banda Top 7, que também estará presente no evento, não esconde a honra em ter recebido o convite. “Poder participar do aniversário de uma pessoa querida em um evento aberto ao público nos mostra que estamos no caminho certo, esperamos muito alegria e som de qualidade”, concluiu o produtor.

Agende-se

Festa especial de aniversário do empresário André Barbosa

Data: 19/08

Hora: 21h

Local: Rua 8 de maio, esquina com a estrada velha do Outeiro (Icoaraci)

Mais informações: (91)98155-8522