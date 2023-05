Nelsinho Rodrigues comemora aniversário com festa especial em Belém

Nelson Rodrigues Ferreira, ou melhor, Nelsinho Rodrigues é uma figura emblemática no cenário musical da capital paraense. Inspirado por grandes cantores de sua terra, como Teddy Max, Mauro Cotta e Luis Guilherme, o artista decidiu seguir a carreira solo e conquistou o sucesso com sua voz marcante. Devolvendo o carinho que é recebido em Belém, o artista prepara uma festa especial de aniversário para comemorar ao lado dos fãs o novo ciclo. O evento será realizado no sábado (13), a partir das 22h no Açaí Biruta.

Segundo o cantor, que é considerado um símbolo do ritmo do “brega” na capital paraense, muito mais importante do que o gênero musical é a representatividade com sua região. "O sonho de todo artista é representar sua terra de forma carinhosa, independente de qual seja o ritmo", destacou o artista.

Para celebrar seus 56 anos de vida, Nelsinho Rodrigues prepara um grande show com convidados especiais, como seus filhos Junior e Neto, o cantor Thiago Costa, Aninha, Chiko Sales, Michely Amador, Tony Brasil, DJ Viktor Rock Doido e DJ Marcio Lins. Com um repertório diversificado, o artista espera que o momento seja inesquecível.

O artista paraense foi influenciado principalmente pela mãe, que cantava no rádio durante as décadas de 50 e 60. A partir daí, Nelsinho iniciou sua trajetória na década de 1980, dublando e imitando grandes nomes como Michael Jackson e Menudo, além de frequentar karaokês e apresentações ao vivo.

Logo em seguida, integrou bandas como “Solano e Seu Conjunto”, “Amazonas” e “Novo Som”, até decidir seguir carreira solo e emplacar sucessos como "Me Libera", "Volta Logo", "Não Vá Embora", "Mentira", "Brega do Príncipe Negro", "Porque Brigar Assim", "Traficante", "Dig Dig Dow" e "Gererê".

Nelsinho Rodrigues é considerado um dos maiores ícones da música da Amazônia brasileira e já se apresentou em vários programas de televisão, como TV Xuxa, Ana Maria Braga e Central da Periferia com Regina Case. Com mais de 5 CDs e 4 DVDs lançados, o cantor leva alegria e diversidade para seu público com seu carisma e humildade. Os ingressos para o show de aniversário de Nelsinho Rodrigues estão disponíveis no site Sympla e na loja W249. Também é possível comprar através do pix, pelos números (91) 98106-4292 ou (91) 98156-0506.

Agende-se

Show de aniversário do cantor Nelsinho Rodrigues

Data: 13/05

Hora: 22h

Local: Açaí Biruta (Rua Siqueira Mendes, 130 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-600)

