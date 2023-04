Nelsinho Rodrigues agita pré-feriado em Belém, com Markinho Duran e DJ Netto

Hoje (06), Nelsinho Rodrigues, Markinho Duran e DJ Netto se apresentam a partir das 21h no Dom Gastro Bar, para dar início ao fim de semana prolongado. A diversidade de música paraense se encontra para atrair o público com os seus mais variados gostos musicais.

"Cantar ao lado do nosso rei do rock Markinho Duran é maravilhoso, DJ Netto marcando presença nos grandes eventos sempre, vai ser um pré-feriado de peso pra galera da cidade, muita música de alta qualidade acompanhado da excelente gastronomia do ambiente", convida o cantor Nelsinho Rodrigues.

VEJA MAIS

Símbolo da música paraense, Nelsinho Rodrigues leva o brega para os diversos cantos do estado e do Norte. Na sua trajetória musical estão os grandes sucessos autorais do artista, que sempre se identificou com o estilo musical que toca no seu coração.

Inspirado na sua mãe que era cantora de rádio nas décadas de 1950 e 1960, Nelsinho Rodrigues desde criança, já ensaiava seus traços artísticos ao dublar grandes sucessos da década de 1980, como Michael Jackson e a banda Menudo, o que o levou a se destacar nos karaokês da cidade.

"Muita gente me incentivava a seguir uma carreira autoral, e através de todo esse apoio resolvi mergulhar no desafio com voz e violão pelos bares da cidade, a coisa foi dando certo e eu ficava cada mais consciente de que queria fazer isso a vida toda, e faço, sou muito grato por tudo isso", recorda o cantor.

A voz marcante e o estilo irreverente do cantor, deram vida a hits inesquecíveis e atemporais, como: ‘Me libera’, ‘Dig Dig Dow’, ‘Gererê’, ‘Volte Logo’, entre outros. Na lista, dezenas de músicas podem ser lembradas como sucessos de Nelsinho, claro que elas fazem parte desse repertório de hoje.

A presença da diversidade musical e essência da cultura paraense, são marcas da apresentação no Dom Gastro Bar. Nelsinho Rodrigues convida o público: "Muita música marcante, energia lá no alto com o Markinho e o Netto, quem quiser entrar de cabeça nesse feriado a dica é essa".

Markinho Duran leva para esta noite o melhor do pop rock nacional. O showman mostra em sua apresentação uma grande performance com um repertório que contempla os seus mais de 35 anos de carreira.

O cantor iniciou a sua estrada musical em 1987. Entre 1994 a 1996, ele comandou a Banda Alternativa, até entrar no mundo pop em carreira solo, em 1997. Ela já emplacou sucessos autorais e gravou DVDs.

Agende-se

Nelsinho Rodrigues se apresenta ao lado de Markinho Duran e DJ Netto

Data: hoje, 06

Hora: a partir das 21h

Local: Dom Gastro Bar - Tv. Três de Maio - São Brás, Belém