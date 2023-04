Anitta anuncia fim de contrato com a gravadora Warner Music

Anitta divulgou, nesta terça-feira (4), o fim do contrato com a gravadora Warner Music após 11 anos de parceria e inúmeras críticas à empresa. No comunicado feito junto com a Warner, a cantora esclarece que decidiu seguir caminhos diferentes, e agradeceu pelo apoio durante a parceria.

“Depois de onze anos de parceria, nós concordamos em seguir caminhos diferentes. Anitta gostaria de agradecer à equipe da Warner Music por todo o seu apoio. E o time da Warner deseja a Anitta tudo de melhor no seu futuro”, diz a nota.

O rompimento de Anitta com a gravadora não era novidade, tendo em vista as inúmeras críticas e reclamações feitas pela cantora nos últimamente. Em 2022, Anitta revelou que a gravadora dava dinheiro para investir em algo quando está viralizando. Já no mês passado, mais uma reclamação foi feita no Dia Internacional da Mulher, através do Instagram.

“A comunicação da Warner é tão boa que eles usaram uma foto minha num post de Feliz Dia das Mulheres, sendo que fui a público pedir respeito às mulheres e dizer que é isso que este dia significa”, contou.

Além de mostrar a infelicidade com a gravadora, Anitta também alertou jovens artistas em início de carreira. “Cuidado com tudo que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa comigo mesmo há mais de 10 anos”, desabafou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)