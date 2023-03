Espaço Cultural Apoena celebra 8º ano com o 'Baile do Papai', de Manoel Cordeiro

O “Baile do Papai”, do guitarrista e compositor Manoel Cordeiro, vai brincar o aniversário de oito anos do Espaço Cultural Apoena, nesta sexta-feira, 10, a partir das 20h. O show do mestre da guitarrada terá com as participações especiais de Layse (Layse e Os Sinceros), Nelsinho Rodrigues e Aninha Odalista, a “Odalisca do Brega”, e o DJ Maderito.

O Espáço Cultural Apoena é um espaço de difusão da música amazônica e de lançamento de artistas regionais. Para o mestre da guitarrada, comemorar o aniversário do espaço é a realização de um projeto antigo. “Será a minha primeira apresentação no Apoena, sempre tive vontade de tocar lá, mas não conseguíamos conciliar as agendas”, conta o mestre da guitarrada. “Estou lisonjeado. Gosto dessa casa e do perfil dela, do pessoal que toca lá, Félix Robatto, Felipe Cordeiro e Layse...”.

Um dos compositores de "Luz do Mundo", hit do Warilou. promete tocar as músicas dos álbuns dele “Sonora Amazônia”, “Guitar Hero Brasil” e “Desumanos” – este último, um projeto especial em parceria com o filho, Felipe, os produtores musicais Liminha e Alexandre Kassin e o baterista Stéphane San Juan, que foi lançado em setembro, em Barcelona, no formato de vinil.

Ouça Sonora Amazônia aqui.

Ouça Manoel Cordeiro- Guitar Hero Brasil aqui.

“Desumanos” é uma banda formada por artistas espalhados em diversos cantos do Brasil e no exterior, que ainda fez nenhum show com os seus integrantes. “Quem sabe a gente não lança esse disco em um show em Belém? Este ano a gente vai fazer muito barulho”, afirma.

Entre as convidadas está Layse, uma “cria” ao Apoena, que ganhou notoriedade com as apresentações da antiga banda Farofa Tropikal, no local. Outra convidada especial é Aninha, conhecida pelo antigo brega de sucesso “Odalisca”, que voltou a Belém após longa temporada morando em Portugal. O terceiro convidado é outro notório astro do brega, Nelsinho Rodrigues.

Festa

O Baile do Papai é um show de Manoel Cordeiro com convidados, que acontece pela 3ª vez em Belém. Morando em São Paulo e mantendo projetos em Belém e em Macapá, o artista costuma realizar o baile a cada dois a três meses na capital paulista, já tendo apresentado também no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

O baile é recheado de ritmos regionais, como carimbó, guitarrada, lambada e brega, em uma festa feita para dançar. “A cada edição, fazemos um coletivo para tocar a música da Amazônia”.

O nome do show surgiu porque o filho dele, Felipe, cada vez que o apresentava nos shows, como “Papai Manoel Cordeiro”, algumas pessoas acreditavam que “papai” fosse o apelido dele. “Um dia o Felipe sugeriu que eu fizesse uma festa com o nome Baile do Papai porque foi como eu fui ficando conhecido”, explica.

Durante o show, serão sorteadas camisas padronizadas do Baile do Papai para um casal mais animado e também dois CDs de “Manoel Cordeiro- Guitar Hero Brasil”.

Agende-se:

Show do Baile do Papai, de Manoel Cordeiro, no 8º aniversário do Apoena

Dia: Sexta-feira, 10

Hora: 20h

Local: Espaço Cultural Apoena (Av Duque de Caxias, 450, altos, Marco)

Ingressos à venda no local