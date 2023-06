Adrenalina: Especial aniversário de Rosiane Rodrigues

01 de junho de 2023 - Geralmente este espaço é usado para divulgar nossos amados atletas brasileiros que se dedicam a fazer histórias e impactar pessoas através do esporte, mas hoje é um dia diferente para mim, e gostaria de divulgar essa alegria com vocês. Hoje eu completo mais um ano de vida e para muitas pessoas é comum usarmos essa data como reflexões sobre algumas tomadas de decisões, sonhos, objetivos futuros, impacto das frustrações, etc… e me encaixo entre essa porcentagem de indivíduos que reserva um momento do dia para fazer e refazer essas análises de vida, com um grande planner sendo revisado constantemente.

Pensando, lembrei o quanto meu amor e admiração pelos benefícios das práticas esportistas impactaram a minha vida até aqui. Muitos me perguntam se eu pratico algum dos esportes que faço coberturas, a resposta é que não. Apesar do desejo, atualmente não pratico esportes radicais, pelo contrário, tenho andado até bem sedentária, o que pretendo mudar nos próximos meses. Mas o que aprendi nessas coberturas me ajuda no empreendedorismo, na vida pessoal, espiritual e profissional.

A garra como cada esportista segura seus objetivos e não os larga por dor, tristeza, desânimo ou solidão me ajudou a superar a pior crise financeira nesse começo de jornada empreendedora, em que passamos por tantos desafios que nos levam a pensar em desistir - eles não sabem, mas me motivaram com suas histórias de força e superação. Na maioria das vezes só os vemos nos pódios, passando as “quadriculadas” e levantando os troféus, mas a verdade é que os bastidores escondem calos nas mãos, dores nos músculos, cansaço mental, lágrimas diante dos desafios e os treinos concluídos nos últimos suspiros de muita raça e sangue nos olhos. É por isso que eu admiro tanto os esportistas e me sinto feliz em fazer as coberturas de esportes radicais, porque ao lado deles, com as dores e vitórias de cada personagem, eu aprendo a ver a vida com olhos mais humanos e mais sensíveis a entender que a arte da vida envolve suas dores antes de suas vitórias.

Hoje, completando 33 anos de vida, quis fazer deste espaço uma gratidão pessoal a Deus pelo privilégio de conhecer tantas pessoas incríveis ao longo dessa jornada nos esportes radicais e por aprender com cada história contada aqui na coluna, nosso cantinho de singela valorização a quem se dedica a viver o esporte. Recordo com muito carinho a primeira vez que fiz a cobertura de Motocross no Pará e o carinho com que os pilotos, e suas esposas e filhos, me receberam e me apoiaram, em especial o Soró, da DS Sports, que me ensinou muita coisa da modalidade esportiva, que àquela altura eu não sabia nada (risos).

Depois veio o Enduro, o Rally e por aí foi… Só tenho a agradecer a todos vocês e a Oliberal.com por ser nossa casa nesta jornada. Obrigada, gente! Continuem acompanhando a coluna, enviando suas sugestões e compartilhando os conteúdos. Vocês são meu presente de aniversário!

Com carinho,

Rosiane Rodrigues.