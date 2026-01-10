Emílio Dantas diz que sofreu golpe e recebeu azeite no lugar de Playstation em compra na Amazon

O ator Emílio Dantas diz ter sofrido um golpe em uma compra no site da Amazon Brasil. Ele alega que comprou um Playstation 5, mas recebeu um pote de azeite na entrega. O Estadão entrou em contato com a empresa, mas não teve retorno até o momento.

Em uma publicação no Instagram, o artista compartilhou a imagem do azeite e relatou a situação. "Comprei um Playstation 5 numa promoção da Amazon Brasil e recebi um garrafão de azeite. A Amazon diz que não pode fazer nada. Detalhe: a entrega não foi feita nem por terceiros. Foi a própria Amazon", escreveu.

Ao portal G1, a assessoria da Amazon Brasil lamentou o ocorrido e afirmou investigar o caso. Algumas horas depois do primeiro post, o ator voltou a reclamar da empresa, afirmando não ter sido contatado pelo grupo.

"Estou vendo alguns portais noticiando a falcatrua que passei com a Amazon Brasil dizendo que a empresa já está tomando as devidas providências, mas quero deixar claro que não houve nenhuma tentativa de contato da parte da Amazon até o presente momento", disse.

O Estadão também questionou a Amazon sobre o contato com o ator, mas sem retorno. O espaço segue aberto.