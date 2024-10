Emiliano Queiroz, ator da novela ‘Alma Gêmea’, morre aos 88 anos; saiba mais

Foi confirmada a morte do ator Emiliano Queiroz, aos 88 anos, nesta sexta-feira (4). O artista estava internado há 10 dias na Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, após ter colocado três stents, como tentativa de prevenir ou evitar a obstrução do fluxo de seu coração. Emiliano sofreu uma parada cardíaca, segundo comunicado do produtor teatral Eduardo Barata.

“Ontem, o ator recebeu alta e foi para casa. Às 4h30, acordou e tomou banho. Ele foi para o quarto e começou a passar mal por volta das 6h da manhã. A ambulância chegou e o levou para a emergência do hospital, onde teve uma parada cardíaca. Foi entubado e reanimado, mas, às 10 horas, faleceu” , diz a nota.

VEJA MAIS

A informação da morte foi confirmada pelo secretário e assessor do ator, Fernando Cézar, nesta sexta-feira (4).

“Ele teve uma parada cardíaca a caminho da clínica, de onde havia tido alta” , disse.

Ainda segundo Fernando, o ator estava com a mulher, Maria Letícia, em casa no momento em que se sentiu mal.