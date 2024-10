Morre ator John Amos, de Um Príncipe em Nova York, aos 84 anos

O ator John Amos morreu no dia 21 de agosto, aos 84 anos. Famoso por seu papel no filme Um Príncipe em Nova York, ele teve o falecimento confirmado pelo filho apenas nesta terça-feira, 01.

"É com profunda tristeza que compartilho com vocês que meu pai fez a transição. Ele era um homem com o coração mais gentil... e era amado no mundo todo. Muitos fãs o consideram seu pai na TV. Ele viveu uma vida boa. Seu legado viverá em seus excelentes trabalhos na televisão e no cinema como ator", afirmou o herdeiro, por meio de um comunicado.

Apesar de mais conhecido por Um Príncipe em Nova York, John teve o seu primeiro papel importante na televisão com a série Good Times, dos anos 70. Ele também atuou em outras produções, como Mary Tyler Moore, Um Maluco no Pedaço e West Wing: Nos Bastidores do Poder.

Em sua carreira, Amos foi também indicado ao Emmy por sua atuação na minissérie Raízes.