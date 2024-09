Em vídeo, MC Ryan SP se pronuncia sobre agressão à mãe de sua filha

O cantor MC Ryan SP, de 23 anos, se pronunciou, em vídeo, sobre o vazamento de uma imagem em que aparenta estar agredindo a ex-namorada, Giovanna Roque, com um chute. A jovem, de 25 anos, é mãe de Zoe, de nove meses, filha do casal.

"Queria começar esse vídeo pedindo perdão à Giovanna, à minha filha, à mãe da Giovanna, à minha mãe e a todas as mulheres que verão esse vídeo. Eu não fui um cara leal à minha família, ao meu relacionamento e dei brecha para que acontecessem certos tipos de coisa que fugissem do meu controle e do da minha companheira", começou.

"Queria dizer a todos que estou arrependido, estou triste, de um dia para o outro a minha vida mudou. Quero que essa tempestade que está passando na minha vida sirva de aprendizado", continuou

"Queria que vocês entendessem que eu sou um ser humano, eu também erro e eu errei. Nada nunca vai justificar meus erros, entendem?", disse. O cantor ainda afirmou que estava em um momento em que dava valor para "coisas fúteis" e cercado de amigos "que não davam conselhos bons".

VEJA MAIS

"Eu vou dar a volta por cima. Para todos que estão vendo esse vídeo agora: eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má", completou ele. No vídeo, ele chama Giovanna de "esposa" e diz que os dois ainda estão morando juntos.

Ela havia anunciado o término da relação no último dia 12. O namoro durou pouco mais de um ano, entre términos e reconciliações. A suposta agressão teria ocorrido em abril, na casa do funkeiro, quando a filha do casal tinha três meses.

Na sexta, 27, Giovanna Roque saiu em defesa de Ryan, também em um vídeo publicado no Instagram. "O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é. Ocorreu, sim, uma discussão no último término que a gente teve. O Ryan tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, fiquei muito nervosa", disse ela.

A influenciadora disse que "entraram nas câmeras da casa dele" e falou em "perseguição absurda". A situação também foi mencionada por Ryan SP em seu pronunciamento. "Eu estava sendo vigiado há 5, 6 meses da minha vida. Essa pessoa tem vídeos de eu me trocando, minha mulher se trocando, vendo o íntimo da minha vida e da minha família", revelou.

"Não vamos falar desse caso agora, mas futuramente talvez essa pessoa tente me envergonhar vazando alguma foto minha íntima, porque estava me acompanhando durante meses na minha casa. Não sei se estava querendo me roubar ou fazer algo do tipo", completou.

A imagem da briga - em que o funkeiro aparenta dar um chute na cabeça de Giovanna - foi vazada pelo colunista Leo Dias. Após o episódio, a Caldi Comunicação, empresa de assessoria de imprensa, informou que rompeu o contrato que tinha com o artista Ele também teve apresentações canceladas após o vazamento.