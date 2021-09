Em viagem de bodas de papel ao lado de Gretchen, Esdras saboreia o turu ao natural

A cantora Gretchen e o marido Esdras de Souza decidiram comemorar o primeiro ano de casados no mesmo lugar escolhido para a lua de mel: o Marajó. Fontes próximas do casal dizem que os dois tem uma forte conexão com a magia da Ilha, onde se sentem em harmonia com a natureza.

Na última semana, a cantora fez uma declaração de amor para o marido, em quem diz ter encontrado o companheiro ideal após inúmeros casamentos.

Apreciador da culinária marajoara, Esdras aproveitou para provar uma iguaria que divide opiniões mesmo entre os paraenses raiz: o turu, um molusco encontrado em troncos podres do manguezal e ao qual são atribuídas propriedades afrodisíacas.

O registro foi compartilhado em um perfil do Instagram e mostra o músico saboreando o turu 'in natura', como um legítimo nativo arajoara. Só não se sabe ainda o que Gretchen achou da experiência. Confira: