Em três dias, vídeo de Whindersson Nunes bate dois milhões de visualizações

Whindersson Nunes se lançou na carreira musical no ano passado. Seu álbum de estréia, Piauí, causou repercussão na internet. Alguns fãs apontaram indiretas à ex-esposa do humorista, Luísa Sonza, na faixa Trap do Gago, que fala sobre traição em um relacionamento amoroso. No projeto, Whindersson assumiu seu alter ego Lil Whind. A música que chamou atenção, Trap do Gago, traz versos que falam sobre traição. “Fui pra casa às sete / Quando entrei na porta / Cheiro de Malbec / E no meu sofá, ah (Yeah) / Uma cueca bege (Yeah) / Quando entrei no quarto (Yeah) / Tava o cafajeste / Marivalda, tu tem noção do que tu fez? / Vocês dois na cama que eu parcelei em dez ves (sic)”.

Agora com a divulgação do clipe da música, o humorista chegou na marca de mais de dois milhões de visualização em apenas três dias. Nos comentários no canal de Whindersson no Youtube, os fãs são só elogios. "Mais uma vez dando a volta por cima", comentou uma fã; "Inspiração", declarou outra fã. O humorista vem se recuperando da dor de ter perdido seu filho recentemente com a noiva Maria Lina Deggan. Confira o vídeo: