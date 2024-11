Em novo programa, Angélica revela que sofreu abuso: 'Não sabia o que era certo'

No terceiro episódio de Angélica: 50 & Uns, Angélica revelou que foi vítima de abuso sexual e falou sobre sua relação com a própria sexualidade. A apresentadora contou que perdeu a virgindade aos 17 anos, e que na época tinha poucas informações sobre sexo.

VEJA MAIS



"Ninguém soube. Ninguém, e eu não estou falando só da imprensa. Minha primeira vez não foi lá essas coisas, porque eu não sabia nada de sexo. Era comum isso na época. Eu era muito infantil, demorei muito para amadurecer. A imprensa me perguntava de sexo o tempo todo. Não tinha ninguém que me proibia de falar, mas eu mesma sabia que não tinha o direito de falar de desejo. Eu servia para ser desejada, mas não para abrir a boca sobre esse assunto."

"Hoje eu tenho a consciência que sofri abuso, porque eu não sabia direito o que era sexo. Então não sabia o que era certo e errado", afirmou a apresentadora.

Mãe de Joaquim (21), Benício (17) e Eva (11), a apresentadora ainda ressaltou a importância de se falar sobre o tema com os filhos.

"Tem essa coisa de falar de sexo com os jovens. Porque tem muita informação sobre isso. Falar de sexo, falar de prazer, é uma questão de segurança. Quando falo com meus filhos, não quero que nada de ruim aconteça e que eles venham com uma informação errada."

Com Lázaro Ramos, Antonio Fagundes e Gil do Vigor, o terceiro episódio de 50 e Uns já está disponível no Globoplay.