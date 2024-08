Em cerimônia judaica, corpo de Silvio Santos é enterrado em SP

O corpo do apresentador Silvio Santos, que faleceu na madrugada deste sábado (17.08), foi enterrado na manhã deste domingo (18.08), no Cemitério Israelita do Butantã, Zona Oeste de São Paulo, em uma cerimônia judaica. Embora a despedida tenha sido reservada para amigos e familiares, muitos fãs foram a porta do cemitério para prestar homenagens.

Na frente do cemitério, uma placa pedia a compreensão de todos pela cerimônia reservada. Segundo a família, Silvio Santos expressou um desejo dele com relação a sua partida. "Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu", diz nota da família Abravanel, divulgada no sábado.

O empresário e apresentador morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978, seis filhas - Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, do casamento com Íris; e Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977 -, 14 netos e 4 bisnetos.