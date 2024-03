Elisa Arruda representa o Pará em mostra de arte nacional em São Paulo

De Belém para o mundo! A paraense Elisa Arruda é uma das artistas convidadas da Exposição "Gravadas no Corpo", que será realizada em São Paulo, a partir desta quarta-feira, 27, no Bananal Arte e Cultura Contemporânea, na Barra Funda. Com curadoria de Ana Carla Soler, a mostra traz um mapeamento de gravuristas que investigam o corpo a partir da perspectiva da mulher. Ao todo, são 28 artistas reunidas em atividade no Brasil, que atuam no campo da gravura e de processos gráficos.

VEJA MAIS

A exposição ficará aberta até o dia 21 de abril. Um dos principais estímulos da mostra é o corpo de trabalho de Käthe Kollwitz (1867-1945), desenhista, escultora e gravadora alemã, que em um cenário entre a I e a II Guerra Mundial, teve um papel fundamental nos movimentos antiguerra. Seus trabalhos trazem figuras femininas como protagonistas dos horrores causados pelo período bélico. São mães protegendo seus filhos, mulheres enfrentando a morte cercando seus entes queridos e a fome e a miséria provenientes das crises econômicas.

Vale destacar ainda que no Brasil, o trabalho de Kollwitz ganhou projeção nacional no início do século XX, impulsionado pela crítica especializada. Mario de Andrade, Flávio de Carvalho e Mário Pedrosa foram críticos e escritores que escreveram importantes análises sobre sua obra.

O projeto é resultado da pesquisa da curadora, Ana Carla Soler, que estuda a presença feminina na gravura nacional. Para ela, o Brasil é uma referência mundial na gravura, mas que nos últimos anos tem visto nos espaços contemporâneos cada vez menos trabalhos e artistas que exploram essa linguagem. “Essa mostra é uma espécie de mapeamento que visa reunir importantes nomes da gravura contemporânea em conjunto. Além disso, carrega a ambição de ampliar o conhecimento tanto do público, como também de pesquisadores, críticos, curadores e agentes do sistema da arte sobre gravadoras que têm pesquisas sólidas em gravura", destacou.

Segundo a artista, Elisa Arruda, estar dentro desse recorte representando uma mulher gravadora, que vem da Amazônia e do Pará é de extrema importância. “Principalmente porque nessa exposição, eu vou retomar trabalhos antigos, voltados para a mulher com um olhar múltiplo”, afirmou.

Nascida em Belém do Pará, Elisa Arruda transita entre a gravura, desenho, escultura e múltiplas linguagens. Com formação em design, arquitetura e atuação em artes, a artista entende o trabalho como uma investigação sobre o corpo, espaço habitado, subjetividade e memória. Empresta de diferentes técnicas e suportes a potência da matéria em função da mensagem. Dessa maneira, em uma investigação contínua, se empenha sobre sua poética.

Elisa possui ainda ampla participação em exposições individuais e coletivas, nacionais, regionais e internacionais. Indicada ao Prêmio PIPA em 2021, premida pelo prêmio Marcelo Grassmann de artes gráficas em 2021. Contemplada pelo 32º programa de exposições do CCSP (2022). Participou da I BIENAL das amazônias como artista convidada (2023). Teve a sua primeira exposição em museus públicos em São Paulo, com a exposição Deslocamento construtivo no Mube, sob a curadoria de Guilherme Wisnik e Olívia Abrahão (2023-24).

Agende-se

Exposição de arte "Gravadas no Corpo"

Data: 27 de março de 2024 (quarta-feira) até o dia 21/04

Visitação: quinta e sexta, das 12h às 18h. Sábado, das 10h às 16h

Local: Bananal Arte e Cultura Contemporânea (R. Lavradio, 237 - Barra Funda, São Paulo – SP)

Confira as artistas que participam da Exposição "Gravadas no Corpo":

Anabel Antinori (SP), Ana Calzavara (SP), Ana Clara Lemos (RJ), Ana Fátima Carvalho (MG), Andrea Hygino (RJ), Andrea Sobolive, Angela Biegler, Barbara Sotério, Beatriz Lira, Bruna Marassato, Camila Albuquerque, Catarina Dantas, Cleiri Cardoso, Elisa Arruda, Eneida Sanches, Gabriela Noujaim, Hully Roque, Julia Bastos, Julia Contreiras, Letícia Gonçalves, Leya Mira Brander, Luciana Bertarelli, Luiza Nasser, Marina De Bonis, Nara Amelia, Natali Tubenchlak, Patricia Brandstatter