'Ela não tem argumento, ela inventa': Maike, Eva, Renata e Vilma criticam Aline no 'BBB 25'

Na academia da casa do Big Brother Brasil 25, Maike, Eva, Renata e Vilma teceram muitas críticas às atitudes de Aline na tarde desta segunda-feira, 24. Os brothers, que atualmente estão dormindo no Quarto Nordeste, lembraram momentos em que a baiana teria sido "controladora" e "incoerente".

"Acho que a raiva dela maior é que quando ela faz uma coisa, a gente tem argumento", opinou Renata. Maike completou: "E ela fala alto só." Eva prosseguiu: "E como ela não tem argumento, ela inventa."

Renata relembrou o momento em que Vinícius atendeu o Big Fone e deu pulseiras a Maike e Eva, ao que Aline falou em seguida: "Vai, gargalha agora, com a pulseirinha no braço." A cearense, então, opinou: "Ninguém estava gargalhando dela no dia do alvo, não tem nada a ver, ela inventa."

A bailarina lembrou também o momento em que desejou boa sorte a Diego Hypolito, que também está emparedado. "Acho que ela (Aline) estava olhando para mim e assim que eu cumprimentei o Diego, ela falou: Ela se contradiz o tempo todo." Eva fez coro: "Pior são eles que botam Vitória e Mateus no monstro e depois levam para o almoço para se desculpar. Ou então bota dona Vilma e depois vai para o confessionário pedir para tirar".

Vilma também reclamou sobre a relação da baiana com seu filho Diogo Almeida. "Ela inventou uma história, não é carinho. Quando ela estava no Paredão ele levou ela para a piscina e ela se agarrou nele para se aparecer e voltar do Paredão, como voltou. Ela falou que deu todo carinho, mas que carinho? No dia que ele estava no Paredão foi arrumar história, mentira para ele. Brigou com ele segunda e terça." E foi endossada por Renata, que criticou o fato de Aline ter levado Diogo para o Sincerão, mesmo estando em um relacionamento com o brother.

Eva também opinou: "Ela quer controlar tudo, para quem a gente ri, para quem a gente dá boa sorte." Renata relembrou mais um momento, quando Guilherme estava cumprindo o castigo monstro e seus aliados estavam rindo e brincando com ele, atitude que Aline teria criticado nos rivais: "Ela quer ficar encontrando coisa para falar."

Vinícius, que entrou no programa como dupla de Aline, também não foi poupado de críticas. Eva debochou das atitudes do baiano: "Ele é um homem muito respeitoso, tanto com mulher, como com uma senhora." Maike também reclamou de como Vinícius se referiu a Renata no último Sincerão: "Engraçado, vocês ele chama de nomes feios e comigo ele chama só de plantinha (...) Xingar mulher é f***", opinou o ex-atleta.

O paulista ainda disse que Vinícius não gosta de perder provas. "Ele se morde porque ele não ganha." Vilma opinou: "Eles estariam humilhando a gente se eles estivessem ganhando, tirando onda com a nossa cara, é o tipo deles." "Isso para mim é ser soberbo, a forma como a pessoa é arrogante", completou Eva.