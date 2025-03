Namorada de Belo se pronuncia após reencontro do cantor com Gracyanne Barbosa no palco de Huck

A influenciadora digital Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor Belo, se pronunciou sobre o reencontro do artista com sua ex-mulher, Gracyanne Barbosa, durante a exibição do programa Domingão com Huck, no último domingo (23/03). A participação dos dois gerou repercussão nas redes sociais, especialmente pelo carinho demonstrado publicamente após o fim do casamento de 16 anos.

VEJA MAIS

Durante o programa, Belo surpreendeu Gracyanne ao cantar a música “Reinventar" e convidá-la para dançar. O gesto emocionou o público, e também os convidados, levando a especulações sobre a reação da atual do pagodeiro ao momento exibido na televisão.

Em resposta aos comentários, a influenciadora afirmou, por meio de sua assessoria de imprensa, que encarou a situação com tranquilidade e respeito à história do ex-casal.

“Isso não me incomoda nem um pouco. Pelo contrário, acredito que ciclos que se encerram de forma respeitosa mostram a maturidade das pessoas envolvidas”, declarou Rayane Figliuzzi em entrevista à coluna Fábia Oliveira.

Relembre

No palco do Domingão com Huck, o apresentador Luciano Huck brincou com a situação ao apresentar Belo para Gracyanne. Ao se cumprimentarem, a plateia reagiu com entusiasmo e chegou a incentivar um beijo entre os dois, que não aconteceu.

Questionada por Huck sobre a relação com o ex-marido, Gracyanne Barbosa destacou que a amizade e o respeito permanecem:

“Eu acho que é impossível não ter uma boa relação. O carinho, a amizade, o amor, mesmo que de outra forma, vão permanecer sempre”, afirmou a ex-BBB.

Belo também reforçou o sentimento de respeito e carinho pela ex-companheira. “A gente não se encontrou depois que ela saiu do Big Brother. Estou encontrando ela aqui e, lógico, tenho um carinho, um amor e um respeito muito grande por ela. Faz parte da minha vida, da minha história e nunca vai deixar de fazer”, declarou o cantor.