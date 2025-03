Vilma reage após ser mais votada no Paredão: 'Acham que sou fraca, velha, sonsa'

Após receber sete votos no confessionário durante a formação do décimo Paredão do BBB 25 e escapar da berlinda na Prova Bate-Volta, Vilma refletiu sobre a escolha dos adversários e desabafou ao lado de Renata e Eva, neste domingo, 23.

"Porque eles acham que eu vou fraca, velha, sonsa. Que tenho que ir embora para casa, entendeu? Mas eu vou mostrar para eles", afirmou.

Renata também questionou os critérios dos votos. "Eles falam que tem que votar em quem tem embate. Eu fico me perguntando o que foi que a senhora fez para todo mundo votar na senhora", disse.

Eva, por sua vez, destacou que o julgamento final não cabe aos confinados. "Ainda bem que não são eles que decidem se é fraco ou se é forte, é o povo lá fora", comentou.

A conversa seguiu com mais críticas à forma como o grupo adversário tem reagido às atitudes das duas. "Agora tudo incomoda. Incomoda se a Eva está rindo, se dá boa sorte, se anda junto com a Renata, se defende a Renata. Vocês querem que eu seja um bonequinho para vocês irem mandando e eu obedecendo?", completou Eva.

Como foi a formação do paredão

A formação do décimo Paredão começou com Vinícius atendendo o Big Fone e emparedando Eva e Maike. No entanto, Delma usou o Poder Marreta - conquistado no Poder Curinga - para salvar Eva, tirando-a da berlinda. Na sequência, João Gabriel imunizou João Pedro por ter vencido a Prova do Anjo. Coube à líder Renata indicar Aline direto para o Paredão.

Com a indicação da liderança e os emparedados pelo Big Fone definidos, os votos da casa ganharam ainda mais peso. Vilma foi o nome mais citado no confessionário, somando sete votos, enquanto Diego Hypolito recebeu cinco. Ambos se juntaram a Maike - que havia permanecido na mira do Big Fone - para disputar a Prova Bate-Volta.

Na disputa, quem levou a melhor foi Vilma, que garantiu sua permanência e escapou da votação popular. Assim, o Paredão da semana foi oficialmente formado por Aline, Diego Hypolito e Maike.